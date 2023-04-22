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Нива - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Шанс на дебютные зачетные пункты для гостей
Фото: ФК Кремінь
Сергей Атласюк официально назначен и.о. главного тренера "Нивы" Тернополь. Ранее специалист был помощником и.о. о. главного тренера команды Сергея Задорожного, вернувшегося на должность спортивного директора клуба. Интересно будет понаблюдать за игрой команды под руководством нового специалиста. "Кремень" не смог навязать борьбу "Карпатам" и "Полесью", но встреча в Тернополе - это шанс на дебютные зачетные пункты.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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