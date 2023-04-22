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Нива - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Шанс на дебютные зачетные пункты для гостей

Нива - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Кремінь

UA-Футбол
Новина українською

Сергей Атласюк официально назначен и.о. главного тренера "Нивы" Тернополь. Ранее специалист был помощником и.о. о. главного тренера команды Сергея Задорожного, вернувшегося на должность спортивного директора клуба. Интересно будет понаблюдать за игрой команды под руководством нового специалиста. "Кремень" не смог навязать борьбу "Карпатам" и "Полесью", но встреча в Тернополе - это шанс на дебютные зачетные пункты.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Нива (Тернополь) смотреть футбол онлайн
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