Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Кремень в гостях побеждает Ниву
Подопечные Локтионова поднимаются с последнего места
Фото: ФК Кремінь
Обе команды были настроены на победу в очном противостоянии. Весной "Нива" набрала лишь один зачетный пункт, а "Кремень" вообще два матча проиграл. В качестве тренера тернопольского коллектива дебютировал Сергей Атласюк.
Гости смело начали матч, при первой возможности пытались доставлять мяч в заключительную треть поля. На 29-й минуте после прострела Глобы открыл счет в матче Галата – 0:1. После пропущенного мяч добавили в активности хозяева, но им не хватало завершающего паса. Много сумбура было в игре тернопольского коллектива. Подопечные Локтионова до перерыва играли солидно.
Сразу в начале второго тайма в верхний угол целил Процив, но ему не хватило точности. На 55-й минуте Максим снова обострял, но на этот раз попал в перекладину. Очень непросто было обороняться после перерыва гостям. Однако, они смогли выдержать стартовый напор и даже увеличили свое преимущество. После подачи Глобы со штрафного головой точно пробил Матвеев. На выходе очень грубо ошибся Механив. В итоге, матч завершился победой "Кремня" - 2:0. "Нива" откровенно разочаровала.
VBET UA Первая. "Чемпионская" группа. 3-й тур
"Нива" - "Кремень" 0:2
Голы: Галата (29), Матвеев (71)
"Нива" (стартовый состав): Механив – Танчак, Слива, Демчук, Хруставка, Волохатый, Дорошенко, Гатала, Процив, Ризнык, Галадей
"Кремень" (стартовый состав): Музычка – Сидоренко, Агапов, Аркуша, Товкач, Матвеев, Галоян, Галата, Глоба, Фальковский, Трофимюк
Популярное сейчас
- Горнякам не должны помешать травмы и мотивация киевлян. Анонс матча Динамо – Шахтер
- Фирмино будет играть в Эль-Классико. Бразилец перейдет в испанский гранд – источник
- Утраченное счастье… гостей. Арсенал – Саутгемптон 3:3. Видео голов и обзор матча
- Червак: Я извинился перед арбитром в Instagram. Она проигнорировала
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
Новости по теме
- 17:16 Украинские Интригующие противостояния во Львове и в Каменец-Подольском. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- 14:56 Украинские Полесье возвращается на первое место, Буковина обходит Чернигов. Результаты и таблица Первой лиги
- 22:26 Украинские Источник: В Чемпионский группе Первой лиги появился свой телепул