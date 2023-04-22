Первая лига. Кремень в гостях побеждает Ниву

Обе команды были настроены на победу в очном противостоянии. Весной "Нива" набрала лишь один зачетный пункт, а "Кремень" вообще два матча проиграл. В качестве тренера тернопольского коллектива дебютировал Сергей Атласюк.

Гости смело начали матч, при первой возможности пытались доставлять мяч в заключительную треть поля. На 29-й минуте после прострела Глобы открыл счет в матче Галата – 0:1. После пропущенного мяч добавили в активности хозяева, но им не хватало завершающего паса. Много сумбура было в игре тернопольского коллектива. Подопечные Локтионова до перерыва играли солидно.

Сразу в начале второго тайма в верхний угол целил Процив, но ему не хватило точности. На 55-й минуте Максим снова обострял, но на этот раз попал в перекладину. Очень непросто было обороняться после перерыва гостям. Однако, они смогли выдержать стартовый напор и даже увеличили свое преимущество. После подачи Глобы со штрафного головой точно пробил Матвеев. На выходе очень грубо ошибся Механив. В итоге, матч завершился победой "Кремня" - 2:0. "Нива" откровенно разочаровала.

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"Нива" - "Кремень" 0:2

Голы: Галата (29), Матвеев (71)

"Нива" (стартовый состав): Механив – Танчак, Слива, Демчук, Хруставка, Волохатый, Дорошенко, Гатала, Процив, Ризнык, Галадей

"Кремень" (стартовый состав): Музычка – Сидоренко, Агапов, Аркуша, Товкач, Матвеев, Галоян, Галата, Глоба, Фальковский, Трофимюк