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Первая лига. Гол в начале встречи помог Прикарпатью переиграть Полтаву

Первая лига
(2 голосов)

Встреча соседей в таблице

Первая лига. Гол в начале встречи помог Прикарпатью переиграть Полтаву

Фото: СК Полтава

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Полтаве встречались шестая и пятая команды группы. Подопечные Сысенко подходили к матчу в хорошем настроении после победы над "Мариуполем". Неделю назад с наилучшей стороны проявил себя Дмитрий Щербак, отличившийся хет-триком.

Гости достаточно неожиданно уже в дебюте встречи открыли счет. Андрей Хома сместился с фланга в центр и точно пробил в ближний угол – 0:1. Для 21-летнего нападающего это дебютный гол в сезоне. После пропущенного мяча доминировали хозяева, но сравнять счет не смогли. Пара Щербак-Стрельцов до перерыва молчала.

Во втором тайме характер игры не изменился. Хозяева атаковали, а гости надеялись на контригру. Следует отметить организованную защиту подопечных Рипана. Примечательно, что "Прикарпатье" сделало выводы из предыдущих матчей. Отыграться хозяева не смогли. Моментов у них почти не было.

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СК "Полтава" - "Прикарпатье" 0:1

Голы: Хома (6)

"Полтава" (стартовый состав): Вичный - Копытов, Пасечник, Подлепич, Савенков, Даниленко, Коваленко, Костенко, Щербак, Стрельцов, Горжуй

"Прикарпатье" (стартовый состав): Герич - Матушевский, Швец, Француз, Шинкаренко, Попчук, Соловьев, Демкив, Цюцюра, Титаевский, Хома

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В статье: СК Полтава Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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