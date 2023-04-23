Первая лига. Горняк-Спорт побеждает впервые за четырнадцать матчей

Вторая команда группы пришла в гости к аутсайдеру. "Горняк-Спорт" не побеждает в чемпионате на протяжении рекордных для клуба 13-ти игр: 5 ничьих и 8 поражений. К тому же подопечные Мельничука в предыдущих двух гостевых матчах очков не теряли.

До перерыва команды не забивали. Несмотря на все ожидания, последняя команда группы выглядела довольно неплохо. Безусловно, с конструктивом у хозяев по-прежнему были проблемы, но в защите они не проваливались. В центре поля борьбу подопечные Дирявки не проигрывали. Пара Скрипник-Сергийчук в первой половине встречи молчала.

В начале второго тайма хозяева открыли счет. После подачи Романова с углового и сброса от Громенко отличился экс-игрок "Буковины" Семен Даценко – 1:0. В следующей атаке Палагнюк со штрафного попал в штангу. За восемь минут команды создали больше, чем во всей первой половине встречи. Отметим, что сегодня были проблемы с реализацией у коллектива из Черновцов. Моменты были, но забить подопечные Мельничука не могли. Доигрывали игру хозяева в меньшинстве. Сорока сбил Сергийчука и получил справедливое наказание. Однако, реализовать большинство не получилось.

В итоге, "Горняк-Спорт" одерживает долгожданную победу, которая позволила команде подняться с последнего места в группе.

VBET UA Первая лига. Группа "Выбывания". 3-й тур

"Горняк-Спорт" - "Буковина" 1:0

Голы: Даценко (50)

Удаление: Сорока (84)

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Георгий Климов, Егор Базаров, Денис Сорока, Артём Сёмка, Владислав Громенко, Денис Черныш, Владислав Горбаченко, Денис Пидручный, Богдан Чалый, Семён Даценко, Сергей Романов

"Буковина" (стартовый состав): Антон Задерейко, Артем Рябый, Денис Рябый, Михаил Сергийчук, Василий Гакман, Илья Скрипник, Артем Цурупин, Иван Пец, Василий Палагнюк, Виталий Фарасеенко, Артем Данилюк