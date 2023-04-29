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Первая лига. Карпаты на десятой компенсированной минуте вырывают победу у Оболони

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Напряженный матч в Киеве

Первая лига. Карпаты на десятой компенсированной минуте вырывают победу у Оболони

Фото: ФК Оболонь

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В наиболее ожидаемом матче игрового дня встречались первая и четвертая команды группы. "Оболонь" – единственная команда "Чемпионской" группы, которая еще не проигрывала. К тому же, "пивовары" пропустили меньше голов – всего 2. Однако, от встречи с мотивированными львовянами точно не ожидалось легкой прогулки.

В первом тайме было много борьбы в центре поля, но очень мало конструктива. Ответственность за результат оказывала давление на команды, поэтому никто не хотел рисковать. Особенно это касалось гостей, не имеющих права сегодня проигрывать. Активен был Алексей Хобленко, но голевых моментов у него не было. Уже второй тур киевляне играют максимально осторожно и внимательно в защите. Хозяева даже могли забивать, но Чернов из-за пределов штрафной пробил мимо дальнего угла. Ничья – закономерный результат по итогам тайма.

Уже в начале второго тайма в угол ворот целил Олег Слободян, но капитан пробил мимо ворот. "Карпаты" ответили своим моментом, но Артур Рябов тоже пробил несколько неточно. Гораздо активнее команды заиграли после перерыва. Контратака помогла гостям открыть счет. Чачуа отдал на Хобленко, а Алексей головой отправим мяч в сетку – 0:1. В середине тайма "пивовары" остались в меньшинстве. Вторую желтую получил Мороз. Тарас грубо сыграл против Чачуа. Львовяне продолжали играть прагматично и осторожно у собственных ворот.

На 80-й минуте Черненко мог вырывать ничью для своей команды, но после его удара со штрафного мяч попал в перекладину. На 87-й минуте стандарт все же помог киевлянам. Черненко подал, а Фатеев на дальней стойке переправил мяч в сетку – 1:1. В этом эпизоде ошибся голкипер. На десятой компенсированной минуте гости забивают победный мяч. Бобко прямым ударом со штрафного попал в верхний угол – 1:2. Фантастика!!!

VBET UA Первая. 4-й тур. "Чемпионская" группа

"Оболонь" - "Карпаты" 1:2

Голы: Фатеев (87) - Хобленко (57), Бобко (90+10)

Удаление: Мороз (65)

"Оболонь" (стартовый состав): Федоривский – Фатеев, Лукьянчук, Карась, Корохов, Чернов, Черненко, Груша, Мороз, Слободян, Ермоленко

"Карпаты" (стартовый состав): Ильющенко - Дуць, Приймак, Саков, Галенков, Рябов, Бобко, Чачуа, Кожанов, Тлумак, Хобленко

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В статье: Оболонь (Киев) Карпаты (Львов)
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Комментарии (8)
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Sandra777 (Львів)
29.04.2023 в 17:53
Я вже витягував телефон писати все що я думаю про Тлумака )),Молоці
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+1
0
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
29.04.2023 в 17:49
Тільки ЛЬвів, тільки КАРПАТИ!!! У Львові є була і буде тільки одна команда - КАРПАТИ!!! FORZA KARPATY!!!
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0
0
Prideman (Lviv)
29.04.2023 в 17:55
Людина живе в своїй придуманій реальності. Взагалі то у Львові три команди.
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+1
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
29.04.2023 в 17:39
Суддя - 3,14дерас! По-перше, чому додано аж 7 хв? По-друге, чому грали аж 10 хв? Тупо тягнули Карпати!
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+2
-1
Prideman (Lviv)
29.04.2023 в 17:44
Тут питання швидше не чому додано 7 хв, а чому грали 10 доданих при доданих 7? Якщо арбітр компенсував 7 хв., то гра має закінчуватися на 97 хв, а не на 101хв.
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+2
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
29.04.2023 в 17:49
Ну не було ж махачів стінка на стінку чи 5 забитих голів, то чому тоді 7 хвилин?
+1
-1
Prideman (Lviv)
29.04.2023 в 17:51
7 доданих хв. на результат не вплинули, то який сенс про них говорити?)) На результат вплинули оті 3 хв. зверху...ну добре там переграли би на 30 секунд більше чи навіть 1 хвилину, але ж не цілих 3.
+1
0
Prideman (Lviv)
29.04.2023 в 17:38
Арбітр компенсував 7 хв. після закінчення основного часу. Карпати забили, коли минуло вже 100 хв. Шкода трохи Оболонь
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+2
-1

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