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Мариуполь - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча аутсайдеров
Фото: ФК Гірник-Спорт
В Борисполе встретятся последняя и предпоследняя команды группы. Переоценить важность этого противостояния невозможно. В случае победы подопечные Красноперова смогут обойти своего соперника. Однако, результаты мариупольцев не впечатляют. "Мариуполь" на своем поле еще не побеждал в VBET UA Первой – 2 ничьих и 6 поражений. К тому же, эта команда с начала чемпионата пропускает голы в каждой игре.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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