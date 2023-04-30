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Мариуполь - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Встреча аутсайдеров

Мариуполь - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Гірник-Спорт

UA-Футбол
Новина українською

В Борисполе встретятся последняя и предпоследняя команды группы. Переоценить важность этого противостояния невозможно. В случае победы подопечные Красноперова смогут обойти своего соперника. Однако, результаты мариупольцев не впечатляют. "Мариуполь" на своем поле еще не побеждал в VBET UA Первой – 2 ничьих и 6 поражений. К тому же, эта команда с начала чемпионата пропускает голы в каждой игре.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) ФСК Мариуполь
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