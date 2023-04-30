Первая лига. Скорук на последней минуте вырывает ничью в игре с Буковиной

Четвертая команда группы принимала третью. Подопечные Мельничука в прошлом туре неожиданно уступили "Горняку-Спорт" и сегодня стремились реабилитироваться. Коллектив из Томаковки не проигрывает в Первой лиге на протяжении рекордных для клуба 4-х игр: 3 победы и ничья.

Хозяева активно начали игру и уже в дебюте вышли вперед. После прострела Скрипника переправил мяч в сетку Василий Палагнюк – 1:0. По счету коллектив из Черновцов играл уверенно. Было много мелких фолов, которые существенно сбивали темп матча. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе подопечных Мельничука.

В начале второго тайма должен был увеличивать преимущество хозяев Цурупина, но он с нескольких метров пробил мимо ворот. Стоит отметить прострел Палагнюка. После перерыва начали больше контролировать мяч футболисты "Скорука", они прибавили в агрессии в центре поля. Хорошая возможность сравнять счет была у Малыша, но он не дотянулся до мяча после подачи с фланга. На последней минуте Станислав-Нури Малыш после передачи с фланга ударом головой вырывает для своей команды ничью – 1:1. Таким образом, "Скорук" продолжает свою серию без поражений.

VBET UA Первая лига. Группа "Выбывание"

"Буковина" - "Скорук" 1:1

Голы: Палагнюк (8) - Малыш (90)

"Буковина" (стартовый состав): Медведев – Гакман, Новотрясов, Прокопчук, Данилюк, Пец, Цурупин, Скрипник, Палагнюк, Сергийчук, Фарасеенко

"Скорук" (стартовый состав): Варцаба - Малыш, Заец, Клименко, Мигунов, Плахтырь, Перебора, Шмигельский, Цуркан, Здырко, Гарнага