Первая лига. Полесье в сверхважном матче переигрывает ЛНЗ

Четвертый тур завершался в Черкассах, где "ЛНЗ" принимал "Полесье". В связи с ситуацией в Умани игра была перенесена на понедельник. Четвертая команда группы встречалась со второй. Между соперниками расстояние в четыре очка.

По сравнению с предыдущим туром Юрий Калитвинцев сделал три замены. Вместо Крушинского, Вакулы и Янакова вышли Петрук, Грицук и Шастал. Что касается хозяев, то здесь сразу четыре замены. В старте вышли Полюлях, Шестаков, Долинский и Насонов.

В первом тайме команды сражались за инициативу. Никто не хотел рисковать, понимая цену ошибки. Темп был невысокий, но напряжение ощущалось. Первый удар в створ ворот после неплохой комбинации нанес Грицук, но прямо в руки голкипера. Хозяева ответили своим ударом, но без проблем для Кудрика. Ивану Тищенко не хватило мощности.

Не хватало командам движения мяча в центре поля. Со штрафного опасно пробивал Морозко, но Кирилл Самойленко в прыжке дотянулся до мяча. Казалось, что до перерыва счет не изменится, но снова свое слово сказал голеадор Будковский. Козак подал, а Филипп продавил Лопыренка и отправил мяч в сетку – 0:1. Для него это уже тринадцатый гол в сезоне.

Во второй половине встречи стоило активнее играть хозяевам, но не забывать о защите, ведь житомирский коллектив очень удачно использует свободные зоны. С позиционным футболом сегодня были проблемы у футболистов "ЛНЗ". Также стоит отметить организованную игру в защите подопечных Калитвинцева. "Полесье" сделало выводы из поражения от "Оболони".

На помощь хозяевам пришел стандарт. Бойко прострелил со штрафного, а Муравский с близкого расстояния расстрелял ворота. Стоит отметить ошибку Кудрика, не сумевшего зафиксировать мяч в руках. Этот эпизод просматривали с помощью VAR, ведь Долинский был на одной линии с голкипером, но арбитры посчитали, что это пассивный офсайд.

В середине второго тайма Полюлях сбил Шастала и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Грицук – 2:1. Отыграться второй раз хозяева не смогли. Победа позволила "Полесью" вернуться на первое место.

VBET UA Первая лига. 4-й тур. "Чемпионская" группа

"ЛНЗ" - Полесье" 1:2

Голы: Муравский (54) - Будковский (37), Грицук (64, пен)

"ЛНЗ" (стартовый состав): Кирилл Самойленко, Максим Лопырёнок, Сергей Шестаков, Виталий Бойко, Денис Норенков, Денис Долинский, Ярослав Галенко, Александр Насонов, Иван Тищенко, Назарий Ныч, Назарий Муравский, Никита Полюлях

"Полесье" (стартовый состав): Олег Кудрик, Андрей Гитченко, Евгений Морозко, Владислав Шаповал, Никита Петрук, Василий Грицук, Дмитрий Шастал, Филипп Будковский, Артём Козак, Ян Морговский, Богдан Кушниренко