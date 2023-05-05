Интригующее противостояние в Киеве, Прикарпатье ожидает третью подряд победу. Что смотреть в субботу в Первой лиге

В субботу пройдут четыре матча пятого тура весенней части сезона в Первой лиге. Таким образом, начинается второй круг. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа "Чемпионская"

"Оболонь" - "Эпицентр"

06.05.2023. 16:00. "Оболонь-Арена" г. Киев

В Киеве вторая команда будет принимать шестую. "Оболонь" борется за чемпионство, а "Эпицентр" – за участие в переходных матчах. Киевляне впервые в весенней части сезона проиграли. Это поражение было очень досадным, ведь в меньшинстве пропустили на 90+11 минуте. Таким образом, завершились две беспроигрышные серии "Оболони" - общая, которая продолжалась 6 игр: 3 победы и 3 ничьи и домашняя - 8 игр: 6 побед и 2 ничьи. К тому же, в субботу из-за дисквалификации не смогут сыграть Мороз и Прокопенко.

Подопечные Сергея Нагорняка наконец-то победили и остались в борьбе за топ-4. Для них сейчас каждая игра как финал, ведь слишком далеко отпустили своих оппонентов. Смогут ли гости зацепиться за зачетные пункты против "пивоваров"?

"ЛНЗ" - "Нива" Тернополь

06.05.2023. 13:30. "Черкассы Арена" г. Черкассы

Подопечные Александра Ковпака в начале недели уступили "Полесью" и ухудшили свое турнирное положение. С позиционным футболом у черкасского коллектива были существенные проблемы, не удалось расшатать защиту соперника. Однако стоит отметить, что "ЛНЗ" игру не провалило. По игре было заметно, что эта команда с амибциями повысится в классе.

"Нива" в прошлом туре сыграла в свой лучший футбол против запорожского "Металлурга". Если бы не шикарный штрафной от Полевого, подопечные Атласюка праздновали бы победу. Стоит отметить Богдана Козака, который был активен в течение всего матча. Из-за дисквалификации не сможет помочь "Ниве" основной хавбек Олег Соколов. Напомним, что в начале апреля "ЛНЗ" на выезде обыграло "Ниву" - 1:2.

Группа "Выбывания"

"Диназ" - "Скорук"

06.05.2023. 14:00. "Диназ". Демидов

В Демидове пятая команда группы будет принимать третью. "Скорук" имеет две рекордные для клуба серии в Первой лиге: беспроигрышную из 5-ти игр: 3 победы и 2 ничьих и голевую - 8 голов. В предыдущих матчах в подопечных Степанова начинают проявляться проблемы в нападении, но результат пока радует всех болельщиков клуба. "Диназ" неделю назад проявил характер. Команда отыгралась с 0:2 против "Полтавы" и смогла получить желаемую ничью. Своей активной игрой выделялся Богдан Оринчак, отличившийся голом и ассистом. В случае победы вышгородцы смогут приблизиться к топ-3. Смогут ли подопечные Головка реабилитироваться за поражение в первом круге (0:3)?

"Прикарпатье" - "Горняк-Спорт"

06.05.2023. 13:00. "Рух" г. Ивано-Франковск

В еще одном матче субботы лидер группы будет принимать аутсайдера. Подопечные Олега Рыпана наконец-то нашли свою игру и одержали две победы подряд. Коллектив из Ивано-Франковска добавил в агрессии в центре поля, начал быстрее доставлять мяч в заключительную треть поля и это принесло свои плоды. "Горняк-Спорт" снова вернулся на последнее место. Прагматичный футбол против "Мариуполя" не помог команде набрать хотя бы один зачетный пункт. Коллектив из Горишних Плавней в гостях не побеждает уже 9 игр: две ничьи и семь поражений. Однако, команда все же смогла прервать безголевую серию в гостевых матчах, длившуюся 488 минут. В первом круге команды сыграли вничью.