Павелко обсудил с президентами четырех клубов-лидеров Первой лиги возможность использования ВАР

Президент УАФ Андрей Павелко инициировал встречу некоторых клубов Первой лиги, а именно "Полесья", "Оболони", "Карпат" и ЛНЗ. На встрече обсудили возможного использования ВАР в Первой лиги.

Напомним, что это президенты клубов, претендующих на выход в УПЛ.

О том, как проходила встреча, рассказал владелец "Полесья" Геннадий Буткевич.

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– Я же пообещал, что будет ВАР. Я его куплю и передам УАФ.

Обсудили, чтобы ВАР был на всех матчах первой четверки Первой лиги. Инициатором встречи был Павелко.

– Это после интервью Слободяна?

- Возможно. Это уже нужно у него спрашивать.

– Говорили, чтобы клубы Первой лиги самостоятельно финансировали ВАР?

– Что вы имеете в виду?

- Финансирование машины ВАР на матчи. К примеру, как ЛНЗ заказал на несколько матчей.

– Да. И мы также просили, чтобы на наших матчах был ВАР. Я пока не купил.

– Вы объявили, что купите машину ВАР, но пока не купили?

– Мы обсудили этот момент сегодня.

– Насколько это проблемно для вашего футбольного бюджета?

– Такие деньги – это хороший бюджет. Но чтобы было меньше вопросов к судейству, ВАР должен быть на каждом матче.

– Вы говорили спокойно или на повышенных тонах?

– Очень спокойно, очень дружелюбно. Считаю, что если что-то между этими командами и было, то после этой встречи больше никогда не будет. Ранее не был знаком с президентами "Оболони", "Карпат" и ЛНЗ. Это очень приятные люди.