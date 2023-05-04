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Павелко обсудил с президентами четырех клубов-лидеров Первой лиги возможность использования ВАР
Президент УАФ провел встречу с президентами ЛНЗ, Полесья, Карпат и Оболони
Фото Павла Кубанова - УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко инициировал встречу некоторых клубов Первой лиги, а именно "Полесья", "Оболони", "Карпат" и ЛНЗ. На встрече обсудили возможного использования ВАР в Первой лиги.
Напомним, что это президенты клубов, претендующих на выход в УПЛ.
О том, как проходила встреча, рассказал владелец "Полесья" Геннадий Буткевич.
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– Я же пообещал, что будет ВАР. Я его куплю и передам УАФ.
Обсудили, чтобы ВАР был на всех матчах первой четверки Первой лиги. Инициатором встречи был Павелко.
– Это после интервью Слободяна?
- Возможно. Это уже нужно у него спрашивать.
– Говорили, чтобы клубы Первой лиги самостоятельно финансировали ВАР?
– Что вы имеете в виду?
- Финансирование машины ВАР на матчи. К примеру, как ЛНЗ заказал на несколько матчей.
– Да. И мы также просили, чтобы на наших матчах был ВАР. Я пока не купил.
– Вы объявили, что купите машину ВАР, но пока не купили?
– Мы обсудили этот момент сегодня.
– Насколько это проблемно для вашего футбольного бюджета?
– Такие деньги – это хороший бюджет. Но чтобы было меньше вопросов к судейству, ВАР должен быть на каждом матче.
– Вы говорили спокойно или на повышенных тонах?
– Очень спокойно, очень дружелюбно. Считаю, что если что-то между этими командами и было, то после этой встречи больше никогда не будет. Ранее не был знаком с президентами "Оболони", "Карпат" и ЛНЗ. Это очень приятные люди.
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