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Президент Полесья купит систему VAR для УПЛ и Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Геннадий Буткевич решил помочь УАФ

Президент Полесья купит систему VAR для УПЛ и Первой лиги

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Владелец "Полесья" Геннадий Буткевич принял решение профинансировать изготовление новой машины VAR и безвозмездно передать её судейскому корпусу УАФ.

Об этом пишет FanDay.

Согласно информации источника, эта машина будет использоваться не только на матчах житомирского клуба. Новый VAR, приобретенный президентом "Полесья", будет обслуживать матчи с участием всех команд, принимающих участие в соревнованиях под эгидой УПЛ и Первой Лиги.

Интересно, что Буткевич первый из всех владельцев футбольных клубов, который за свой счёт построит VAR машину для нужд украинского футбола.

Напомним, "Полесье" занимает второе место в чемпионской группе Первой лиги, отставая от "Оболони" на 1 зачетный пункт.

Читайте такжеИсточник: В Чемпионский группе Первой лиги появился свой телепул
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Источник: В Чемпионский группе Первой лиги появился свой телепул
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В статье: Полесье (Житомир) VAR Геннадий Буткевич
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Источник:
FanDay

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Комментарии (2)
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karpatoman (Львів)
14.04.2023 в 14:18
Хай краще вже медалі собі купить: бронзові, срібні, чи золоті. Потрібне - підкреслити. :)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
14.04.2023 в 13:29
Себе оставьте, и пусть другие так же делают.
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