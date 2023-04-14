Президент Полесья купит систему VAR для УПЛ и Первой лиги

Владелец "Полесья" Геннадий Буткевич принял решение профинансировать изготовление новой машины VAR и безвозмездно передать её судейскому корпусу УАФ.

Об этом пишет FanDay.

Согласно информации источника, эта машина будет использоваться не только на матчах житомирского клуба. Новый VAR, приобретенный президентом "Полесья", будет обслуживать матчи с участием всех команд, принимающих участие в соревнованиях под эгидой УПЛ и Первой Лиги.

Интересно, что Буткевич первый из всех владельцев футбольных клубов, который за свой счёт построит VAR машину для нужд украинского футбола.

Напомним, "Полесье" занимает второе место в чемпионской группе Первой лиги, отставая от "Оболони" на 1 зачетный пункт.