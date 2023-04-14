Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Полесья купит систему VAR для УПЛ и Первой лиги
Геннадий Буткевич решил помочь УАФ
Фото Павла Кубанова - УАФ
Владелец "Полесья" Геннадий Буткевич принял решение профинансировать изготовление новой машины VAR и безвозмездно передать её судейскому корпусу УАФ.
Об этом пишет FanDay.
Согласно информации источника, эта машина будет использоваться не только на матчах житомирского клуба. Новый VAR, приобретенный президентом "Полесья", будет обслуживать матчи с участием всех команд, принимающих участие в соревнованиях под эгидой УПЛ и Первой Лиги.
Интересно, что Буткевич первый из всех владельцев футбольных клубов, который за свой счёт построит VAR машину для нужд украинского футбола.
Напомним, "Полесье" занимает второе место в чемпионской группе Первой лиги, отставая от "Оболони" на 1 зачетный пункт.
Популярное сейчас
- Гранды приедут во Львов, Заря vs Днепр-1, Мудрик встретит Де Дзерби. Расписание футбола на выходные
- Буданов: Без побед рано или поздно встанет вопрос, стоит ли продолжать поддерживать Украину
- Севилья остановила Манчестер Юнайтед, Бавария отстранила Мане. Главные новости за 13 апреля
- Большой скандал в Первой лиге, плохие выходные для украинцев в АПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО