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Тлумак – о трансфере Кравца: Это все слухи. В будущем, возможно, к нам и Месси приедет
Наставник склонен говорить только о текущем составе
Фото: ФК Карпати / Автор невідомий
Главный тренер "Карпат" Андрей Тлумак прокомментировал кадровую ситуацию в команде:
“ – Что можете сказать относительно кадровой ситуации в команде. Насколько тяжелая травма Горбунова, он сыграет еще в этом сезоне?
– Надеемся, что он еще сыграет в этом чемпионате. В матче с "Металлургом" Горбунов получил микронадрыв приводной связки. Ожидаем, что врач быстро поставят его на ноги, но кадровой проблемы у нас нет. Все равноценные футболисты, у нас есть 20 игроков плюс молодежь очень хорошая, поэтому мы не видим каких-либо проблем в этом вопросе.
– Зимой ходили разговоры, что “Карпаты” могут подписать Руслана Степанюка и Сергея Чоботенко.
– Нет, это все только слухи.
– Недавно появилась информация, что львовский клуб интересуется Василием Кравцем. Что можете сказать по этому поводу?
– Это снова из той же серии – это все слухи. Можно говорить на сегодняшний день о тех футболистах, которые есть в команде. Мы сыграли только первый круг чемпионата, зачем сейчас говорить, кто должен быть, кто должен прийти в "Карпаты"? Есть те футболисты, которые сейчас в команде, и мы смогли их взять.
О будущем пока не хочу ничего говорить. В будущем, возможно, к нам и Месси приедет (улыбается – прим.)”, - сказал Тлумак.
Отметим, что в стартовых четырех турах Чемпионской группы Первой лиги "Карпаты" набрали 10 очков из 12 возможных. Пока команда идет на третьем месте в турнирной таблице.
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