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Первая лига. Диназ и Скорук играют вничью
Интересный футбол в Демидове
Фото: ФК Скорук
Скорук" удерживал две рекордные для клуба серии в Первой лиге: беспроигрышную из 5-ти игр: 3 победы и 2 ничьи и голевую - с 5-ти: 8 голов. Подопечные Головка приятно поразили своей неуступчивостью и характером в прошлом туре.
К десятой минуте обе команды уже смогли отличиться. Сначала Шмигельский вывел гостей вперед, но очень быстро мощным ударом Антон Салабай сравнял счет – 1:1. После активного начала команды несколько сбавили обороты, но пытались побыстрее доставлять мяч в заключительную треть поля. Ничья – закономерный результат после первого тайма, ведь игра была достаточно напряженная и никому невозможно было отдать инициативу.
Второй тайм также активно начали команды, но на этот раз уже на старте забить не смогли. С настроем у соперников не было проблем. а вот с конструктивом все было не так хорошо. Опасно со стандарта пробивал капитан "Скорука" Перебора, но голкипер сыграл внимательно и забрал мяч в руки. Постепенно темп игры замедлился, но при первой возможности футболисты пробовали выбегать в атаку.
На 72-й минуте мог забить своей бывшей команде Владислав Гарнага, но пробил в стойку с нескольких метров. Вырвать победу никто не смог. В итоге, матч завершился вничью.
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"Диназ" - "Скорук" 1:1
Голы: Салабай (9) - Шмигельский (7)
"Диназ" (стартовый состав): Коржук – Калинчук, Школьный, Литвинов, Корешков, Соловьев, Оринчак, Салабай, Кириченко, Старенький, Кос
"Скорук" (стартовый состав): Осадчук – Малыш, Ходуля, Сухарь, Мигунов, Шаповалов, Плахтрир, Перебора, Шмигельский, Коцюмака, Здырко
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