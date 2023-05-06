Первая лига. Диназ и Скорук играют вничью

Скорук" удерживал две рекордные для клуба серии в Первой лиге: беспроигрышную из 5-ти игр: 3 победы и 2 ничьи и голевую - с 5-ти: 8 голов. Подопечные Головка приятно поразили своей неуступчивостью и характером в прошлом туре.

К десятой минуте обе команды уже смогли отличиться. Сначала Шмигельский вывел гостей вперед, но очень быстро мощным ударом Антон Салабай сравнял счет – 1:1. После активного начала команды несколько сбавили обороты, но пытались побыстрее доставлять мяч в заключительную треть поля. Ничья – закономерный результат после первого тайма, ведь игра была достаточно напряженная и никому невозможно было отдать инициативу.

Второй тайм также активно начали команды, но на этот раз уже на старте забить не смогли. С настроем у соперников не было проблем. а вот с конструктивом все было не так хорошо. Опасно со стандарта пробивал капитан "Скорука" Перебора, но голкипер сыграл внимательно и забрал мяч в руки. Постепенно темп игры замедлился, но при первой возможности футболисты пробовали выбегать в атаку.

На 72-й минуте мог забить своей бывшей команде Владислав Гарнага, но пробил в стойку с нескольких метров. Вырвать победу никто не смог. В итоге, матч завершился вничью.

VBET UA Первая лига. 5-й тур

"Диназ" - "Скорук" 1:1

Голы: Салабай (9) - Шмигельский (7)

"Диназ" (стартовый состав): Коржук – Калинчук, Школьный, Литвинов, Корешков, Соловьев, Оринчак, Салабай, Кириченко, Старенький, Кос

"Скорук" (стартовый состав): Осадчук – Малыш, Ходуля, Сухарь, Мигунов, Шаповалов, Плахтрир, Перебора, Шмигельский, Коцюмака, Здырко