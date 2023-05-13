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Эпицентр - ЛНЗ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Соперников устроит только победа
Фото: ФК ЛНЗ
Шестая команда группы будет принимать четвертую. Победа будет сохранять шансы "Эпицентра" побороться за место в первой четверке команд. Гостей также устроят только три очка. Подопечные Ковпака последний раз побеждали в чемпионате именно с "Эпицентром" – три тура назад.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.30.
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