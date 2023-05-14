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Определился первый клуб, который войдет в УПЛ из Первой лиги в следующем сезоне

Первая лига
(1 голосов)

Команда забила два гола и раз пропустила

Определился первый клуб, который войдет в УПЛ из Первой лиги в следующем сезоне

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Новина українською

Киевская "Оболонь" обеспечила себе выход в УПЛ из Первой лиги. Сегодня команда обыграла "Ниву" Тернополь (2:1). Голы в составе "пивоваров" забивали Груша и Краснопер.

Таким образом, за два тура до завершения сезона она математически не сможет опуститься ниже второй позиции, которая дает прямую путевку в элиту.

Ожидается, что сегодня вечером повышение в классе оформит и "Полесье", которое сыграет против "Кременя".

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В статье: Первая лига Оболонь (Киев) УПЛ Нива (Тернополь)
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Комментарии (1)
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Djon (Україна)
14.05.2023 в 16:08
Супер! Дякую Оболоні за гру у цьому сезоні!
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