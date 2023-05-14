Определился первый клуб, который войдет в УПЛ из Первой лиги в следующем сезоне

Киевская "Оболонь" обеспечила себе выход в УПЛ из Первой лиги. Сегодня команда обыграла "Ниву" Тернополь (2:1). Голы в составе "пивоваров" забивали Груша и Краснопер.

Таким образом, за два тура до завершения сезона она математически не сможет опуститься ниже второй позиции, которая дает прямую путевку в элиту.

Ожидается, что сегодня вечером повышение в классе оформит и "Полесье", которое сыграет против "Кременя".