Первая лига
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Определился первый клуб, который войдет в УПЛ из Первой лиги в следующем сезоне
Команда забила два гола и раз пропустила
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Киевская "Оболонь" обеспечила себе выход в УПЛ из Первой лиги. Сегодня команда обыграла "Ниву" Тернополь (2:1). Голы в составе "пивоваров" забивали Груша и Краснопер.
Таким образом, за два тура до завершения сезона она математически не сможет опуститься ниже второй позиции, которая дает прямую путевку в элиту.
Ожидается, что сегодня вечером повышение в классе оформит и "Полесье", которое сыграет против "Кременя".
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Комментарии (1)
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Djon (Україна)
14.05.2023 в 16:08
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