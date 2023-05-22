Кремень - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встретятся последняя и предпоследняя команды группы. Победа "Кремня" увеличит его шансы не оказаться на дне турнирной таблицы чемпионской группы, а "Нива" в случае победы поднимется с последнего восьмого места на седьмое. Напомним, что в первом круге довольно неожиданно победили подопечные Локтионова.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.