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Кремень - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовая игра дня
Фото: ФК Кремінь
Встретятся последняя и предпоследняя команды группы. Победа "Кремня" увеличит его шансы не оказаться на дне турнирной таблицы чемпионской группы, а "Нива" в случае победы поднимется с последнего восьмого места на седьмое. Напомним, что в первом круге довольно неожиданно победили подопечные Локтионова.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.
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