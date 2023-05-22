Первая лига. Металлург обыгрывает Эпицентр и гарантирует себе место в топ-4

Встреча четвертой и шестой команд группы. Если подопечные Никиты одержат победу, то продолжат борьбу за место в переходной зоне. Если "Эпицентр" победит, то снизит отставание от запорожцев на два очка и в заключительном туре еще будет сохранять теоретические шансы на стыковые матчи. Однако этих шансов мало.

В первой половине встречи команды не забивали. Хотелось видеть более атакующий футбол, но ответственность за результат давила на соперников. Ничья – это не тот результат, который кого-то устраивал. Сложно было отдать предпочтение кому-то. Работы у голкиперов не было.

В начале второго тайма мог забивать Басов, но он не смог обыграть голкипера. Запорожцы после перерыва играли лучше, но реализовать свои моменты никак не могли. Достигли своего номинального хозяина на 77-й минуте, когда после подачи со штрафного Полевого забил Сергей Басов - 1:0.

В итоге, матч завершился сверхважной победой "Металлурга", которая гарантирует команде место в топ-4.

VBET UA Первая лига. 7-й тур

"Металлург" - "Эпицентр" 1:0

Голы: Басов (77)

"Металлург" (стартовый состав): Назар Байда, Богдан Сокол, Егор Шалфеев, Валерий Сад, Алексей Сидоров, Владимир Белоцерковец, Владимир Полевой, Богдан Векляк, Сергей Басов, Сулейман Сейтхалилов

"Эпицентр" (стартовый состав): Сергей Чернобай, Александр Жмуйда, Степан Григоращук, Евгений Шевченко, Сергей Стень, Юрий Глущук, Андрей Липовуз, Андрей Беженар, Владислав Мороз, Андрей Ляшенко, Максим Гирный