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Первая лига. Металлург обыгрывает Эпицентр и гарантирует себе место в топ-4

Первая лига
(1 голосов)

Ключевая победа запорожцев

Первая лига. Металлург обыгрывает Эпицентр и гарантирует себе место в топ-4

Фото: ФК Епіцентр

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча четвертой и шестой команд группы. Если подопечные Никиты одержат победу, то продолжат борьбу за место в переходной зоне. Если "Эпицентр" победит, то снизит отставание от запорожцев на два очка и в заключительном туре еще будет сохранять теоретические шансы на стыковые матчи. Однако этих шансов мало.

В первой половине встречи команды не забивали. Хотелось видеть более атакующий футбол, но ответственность за результат давила на соперников. Ничья – это не тот результат, который кого-то устраивал. Сложно было отдать предпочтение кому-то. Работы у голкиперов не было.

В начале второго тайма мог забивать Басов, но он не смог обыграть голкипера. Запорожцы после перерыва играли лучше, но реализовать свои моменты никак не могли. Достигли своего номинального хозяина на 77-й минуте, когда после подачи со штрафного Полевого забил Сергей Басов - 1:0.

В итоге, матч завершился сверхважной победой "Металлурга", которая гарантирует команде место в топ-4.

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"Металлург" - "Эпицентр" 1:0

Голы: Басов (77)

"Металлург" (стартовый состав): Назар Байда, Богдан Сокол, Егор Шалфеев, Валерий Сад, Алексей Сидоров, Владимир Белоцерковец, Владимир Полевой, Богдан Векляк, Сергей Басов, Сулейман Сейтхалилов

"Эпицентр" (стартовый состав): Сергей Чернобай, Александр Жмуйда, Степан Григоращук, Евгений Шевченко, Сергей Стень, Юрий Глущук, Андрей Липовуз, Андрей Беженар, Владислав Мороз, Андрей Ляшенко, Максим Гирный

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В статье: Металлург (Запорожье) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Комментарии (4)
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xo66it (Оболонский Рейх)
22.05.2023 в 16:08
Справедливості заради там ще є математика між МЗ і Карпатами, де одним треба максимально крупно обіграти Оболонь, а другим програти Ниві, щоб різницю м'ячів вирівняти
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-1
Prideman (Lviv)
22.05.2023 в 16:17
Такий варіант можливий, але малоймовірний. Враховуючи гру,яку показують Карпати в останніх матчах. Думаю Запоріжжя просто не програє в останньому турі Ниві і це очко стане вирішальним.
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0
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xo66it (Оболонский Рейх)
22.05.2023 в 16:18
Звісно, що це майже не реально. Але юридично шанси є, тому вітати зарано
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енгельс гассанович (Тернопіль)
22.05.2023 в 16:29
Нива буде рвати, останній шанс здобути першу перемогу і покинути останнє місце. Інша справа що різниця м'ячів там дійсно трохи завелика.
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