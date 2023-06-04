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Полузащитник Полесья: Ждите нас в еврокубках

Первая лига
(1 голосов)

Считает, что клуб двигается в правильном направлении

Полузащитник Полесья: Ждите нас в еврокубках

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Полузащитник "Полесье" Василий Грицук прокомментировал повышение своей команды в классе, а также отношение к клубу президента Геннадия Буткевича.

- Какие эмоции вас переполняли после повышения в классе?

- Ставил своей целью вместе с командой выиграть чемпионат. После завершения матча с ЛНЗ не было сил праздновать, отдал всего себя на поле. Все ребята были довольны, смогли поздравить нашего президента с праздником. Знали, куда мы шли и зачем это делали. Ребята, впервые выигравшие чемпионат, смогут получить неоценимый опыт. Только ежедневный труд позволяет добиваться результата.

- Что вам сказал президент? Для него чемпионство в свое 65-летие – это лучший подарок?

- Президент нас подбодряет всегда, понимает наше отношение к своей работе. Его поддержка в непростое время помогла нам. Этот человек делает многое для нашего футбола. Не словом, а делом. Ему вдобавок не надо нам ничего говорить, ведь именно понимают то, ради чего выходим на поле. Для нас футболка с эмблемой Полесья очень ценна. Двигаемся в правильном направлении. Ждите Полесья в еврокубках”, - сказал Грицук.

В только что завершившемся сезоне Первой лиги 35-летний полузащитник забил восемь голов и отдал пять ассистов в 21 матче. Он стал вторым лучшим бомбардиром команды после Филиппа Будковского, у которого 13 результативных ударов.

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В статье: Василий Грицук Полесье (Житомир)
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Источник:
УФ

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Комментарии (3)
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Барселиниуc (землянин)
04.06.2023 в 10:52
Где-то я уже это слышал.
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+2
0
жека-киев (биг виладж)
04.06.2023 в 10:17
Лизнув))Але з підвищенням, завжди півскладу від ідуть і набирають нових.Так шо, замість єврокубків потім, вже геть скоро може знадобитися нова команда. Епіцентр чи Агробізнес
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+3
0
alex.belogubko (одесса)
04.06.2023 в 10:08
Ярославский тоже много говорил а где его Металлист идёт в 1 лигу
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+4
0

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