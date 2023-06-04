Полузащитник Полесья: Ждите нас в еврокубках

Полузащитник "Полесье" Василий Грицук прокомментировал повышение своей команды в классе, а также отношение к клубу президента Геннадия Буткевича.

“ - Какие эмоции вас переполняли после повышения в классе?

- Ставил своей целью вместе с командой выиграть чемпионат. После завершения матча с ЛНЗ не было сил праздновать, отдал всего себя на поле. Все ребята были довольны, смогли поздравить нашего президента с праздником. Знали, куда мы шли и зачем это делали. Ребята, впервые выигравшие чемпионат, смогут получить неоценимый опыт. Только ежедневный труд позволяет добиваться результата.

- Что вам сказал президент? Для него чемпионство в свое 65-летие – это лучший подарок?

- Президент нас подбодряет всегда, понимает наше отношение к своей работе. Его поддержка в непростое время помогла нам. Этот человек делает многое для нашего футбола. Не словом, а делом. Ему вдобавок не надо нам ничего говорить, ведь именно понимают то, ради чего выходим на поле. Для нас футболка с эмблемой Полесья очень ценна. Двигаемся в правильном направлении. Ждите Полесья в еврокубках”, - сказал Грицук.