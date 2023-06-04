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Полузащитник Полесья: Ждите нас в еврокубках
Считает, что клуб двигается в правильном направлении
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесье" Василий Грицук прокомментировал повышение своей команды в классе, а также отношение к клубу президента Геннадия Буткевича.
“ - Какие эмоции вас переполняли после повышения в классе?
- Ставил своей целью вместе с командой выиграть чемпионат. После завершения матча с ЛНЗ не было сил праздновать, отдал всего себя на поле. Все ребята были довольны, смогли поздравить нашего президента с праздником. Знали, куда мы шли и зачем это делали. Ребята, впервые выигравшие чемпионат, смогут получить неоценимый опыт. Только ежедневный труд позволяет добиваться результата.
- Что вам сказал президент? Для него чемпионство в свое 65-летие – это лучший подарок?
- Президент нас подбодряет всегда, понимает наше отношение к своей работе. Его поддержка в непростое время помогла нам. Этот человек делает многое для нашего футбола. Не словом, а делом. Ему вдобавок не надо нам ничего говорить, ведь именно понимают то, ради чего выходим на поле. Для нас футболка с эмблемой Полесья очень ценна. Двигаемся в правильном направлении. Ждите Полесья в еврокубках”, - сказал Грицук.
В только что завершившемся сезоне Первой лиги 35-летний полузащитник забил восемь голов и отдал пять ассистов в 21 матче. Он стал вторым лучшим бомбардиром команды после Филиппа Будковского, у которого 13 результативных ударов.
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