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Карпаты могут усилиться двумя игроками Металлиста
Харьковчане отпускают опытных футболистов
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Львовские "Карпаты" могут подписать двух игроков харьковского "Металлиста". Речь о Егоре Картушове и Егоре Демченко.
Напомним, что "Карпаты" летом возглавил Мирон Маркевич. Команда не повысилась до УПЛ, но такая задача стоит перед львовянами на следующий сезон.
"Металлист", напротив, вылетел из УПЛ, и будет играть в Первой лиге, делая акцент на собственных воспитанниках.
Егор Демченко в этом сезоне провел за "Металлист" 22 матча, забил один гол и отдал три результативных передачи.
Егор Картушов сыграл в закончившемся сезоне 24 матча. Забил один гол и отдал три результативных передачи.
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