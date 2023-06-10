Карпаты могут усилиться двумя игроками Металлиста

Львовские "Карпаты" могут подписать двух игроков харьковского "Металлиста". Речь о Егоре Картушове и Егоре Демченко.

Напомним, что "Карпаты" летом возглавил Мирон Маркевич. Команда не повысилась до УПЛ, но такая задача стоит перед львовянами на следующий сезон.

"Металлист", напротив, вылетел из УПЛ, и будет играть в Первой лиге, делая акцент на собственных воспитанниках.

Егор Демченко в этом сезоне провел за "Металлист" 22 матча, забил один гол и отдал три результативных передачи.

Егор Картушов сыграл в закончившемся сезоне 24 матча. Забил один гол и отдал три результативных передачи.