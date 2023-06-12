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Нива Тернополь планирует сменить тренера
В клубе думают над увольнением Сергея Атласюка
Фото: facebook.com/fcnyva1978
Тернопольская "Нива" в ближайшее время может сменить главного тренера. Как сообщает FootBoom, руководство клуба не слишком удовлетворено результатами, которые команда продемонстрировала весной под руководством исполняющего обязанности Сергея Атласюка.
"Нива" Т рассматривает сценарии, один из которых - приглашение другого специалиста.
Атласюк возглавил "Ниву" в апреле этого года и успел провести 6 игр, в которых четыре раза сыграл вничью и дважды уступил.
Сезон 2022/23 тернополяне завершили на 7 месте в "чемпионской" группе первой лиги.
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