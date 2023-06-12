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Нива Тернополь планирует сменить тренера

Первая лига
(1 голосов)

В клубе думают над увольнением Сергея Атласюка

Нива Тернополь планирует сменить тренера

Фото: facebook.com/fcnyva1978

Новина українською

Тернопольская "Нива" в ближайшее время может сменить главного тренера. Как сообщает FootBoom, руководство клуба не слишком удовлетворено результатами, которые команда продемонстрировала весной под руководством исполняющего обязанности Сергея Атласюка.

"Нива" Т рассматривает сценарии, один из которых - приглашение другого специалиста.

Атласюк возглавил "Ниву" в апреле этого года и успел провести 6 игр, в которых четыре раза сыграл вничью и дважды уступил.

Сезон 2022/23 тернополяне завершили на 7 месте в "чемпионской" группе первой лиги.

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В статье: Нива (Тернополь)
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Источник:
Footboom

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