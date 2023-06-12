Нива Тернополь планирует сменить тренера

Тернопольская "Нива" в ближайшее время может сменить главного тренера. Как сообщает FootBoom, руководство клуба не слишком удовлетворено результатами, которые команда продемонстрировала весной под руководством исполняющего обязанности Сергея Атласюка.

"Нива" Т рассматривает сценарии, один из которых - приглашение другого специалиста.

Атласюк возглавил "Ниву" в апреле этого года и успел провести 6 игр, в которых четыре раза сыграл вничью и дважды уступил.

Сезон 2022/23 тернополяне завершили на 7 месте в "чемпионской" группе первой лиги.