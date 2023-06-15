Клуб Первой лиги снялся с соревнований из-за подрыва Каховской ГЭС. Владелец ФК получает большие убытки

"Скорук" не сыграет в следующем розыгрыше Первой лиги. Клуб из Никопольского района выступил с официальным заявлением.

"ФК "Скорук" - аграрная команда, которая финансируется семьей президента клуба Максима Анатольевича Скорука, а в связи с подрывом рашистами Каховской ГЭС, земельные участки Никопольщины остались без водоснабжения и не имеют орошения, в результате чего владелец клуба каждый день получает большие убытки.

Руководство клуба до последнего момента пыталось решить вопрос с дальнейшим финансированием на ближайший сезон, но, к сожалению, в сложившейся ситуации, все попытки успехом не увенчались.

Для того, чтобы футбольный клуб "Скорук" не исчез окончательно, руководство клуба приняло решение пропустить сезон в Первой лиге ПФЛ 2023/24.

Прошлый сезон 2022/23 годов получился для нашего футбольного клуба историческим - команда дебютировала на уровне Первой лиги, где выступила очень достойно, попав в первую десятку, и не потерпев ни одного поражения на втором этапе чемпионата.

Руководство ФК "Скорук" благодарит Вооруженные силы Украины за возможность выступать в прошлом сезоне в Первой лиге, спасибо тренерско-административному штабу за плодотворную работу, спасибо всем футболистам команды за самоотверженную игру, и спасибо всем нашим пылким болельщикам за поддержку, которую команда всегда чувствовала, даже играя домашние матчи за полтысячи километров от Никопольщины!

В сезоне 2023/24 ФК "Скорук" остается без взрослой команды, но детско-юношеская футбольная школа "Скорук" продолжит работу, где остается весь тренерско-административный штаб. ДЮСШ "Скорук" в этом году будет выступать в двух возрастных категориях на уровне ДЮФЛУ (чемпионат Украины) и ДЮФЛДО (чемпионат Днепропетровской области).

Со своей стороны, руководство клуба сделает все, чтобы вернуться на профессиональный уровень уже в сезоне 2024/25. Мы не прощаемся, а говорим "до свидания", чтобы через год вернуться крепче, ведь для того, чтобы прыгнуть вперед надо разбежаться и отойти назад", — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что коллектив из села Томаковка Днепропетровской области сохранил прописку в Первой лиге, заняв 2-е место в Группе выбывания (23 очка).