Остап Маркевич стал помощникам Мирона Маркевича в Карпатах, - СМИ

Сегодня, 19 июня, футболисты " Карпат " вернулись из отпуска и начали проходить традиционные медосмотр и тестирование. Уже во вторник начнется тренировочный процесс.

При этом, по информации Sport.ua, еще одним помощником нового-старого главного тренера "Карпат" Мирона Mаркевича стал его сын – Остап, который в последнее время возглавлял польскую команду "Радуня".

Напомним, что Mаркевичу-старшему также будут ассистировать Сергей Атласюк, Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий.

В начале июля "Карпаты" отправятся на сбор в Закарпатье, где сыграют первые контрольные матчи.

Напомним, что ранее Маркевич-младший считался одним из кандидатов на пост главного тренера "Вереса", который, в итоге, принял Сергей Лавриненко.