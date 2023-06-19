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Остап Маркевич стал помощникам Мирона Маркевича в Карпатах, - СМИ
Тренерская династия
Фото: ФК Мариуполь
Сегодня, 19 июня, футболисты "
При этом, по информации Sport.ua, еще одним помощником нового-старого главного тренера "Карпат" Мирона Mаркевича стал его сын – Остап, который в последнее время возглавлял польскую команду "Радуня".
Напомним, что Mаркевичу-старшему также будут ассистировать Сергей Атласюк, Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий.
В начале июля "Карпаты" отправятся на сбор в Закарпатье, где сыграют первые контрольные матчи.
Напомним, что ранее Маркевич-младший считался одним из кандидатов на пост главного тренера "Вереса", который, в итоге, принял Сергей Лавриненко.
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