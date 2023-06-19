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Остап Маркевич стал помощникам Мирона Маркевича в Карпатах, - СМИ

Первая лига
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Тренерская династия

Остап Маркевич стал помощникам Мирона Маркевича в Карпатах, - СМИ

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Сегодня, 19 июня, футболисты "Карпат" вернулись из отпуска и начали проходить традиционные медосмотр и тестирование. Уже во вторник начнется тренировочный процесс.

При этом, по информации Sport.ua, еще одним помощником нового-старого главного тренера "Карпат" Мирона Mаркевича стал его сын – Остап, который в последнее время возглавлял польскую команду "Радуня".

Напомним, что Mаркевичу-старшему также будут ассистировать Сергей Атласюк, Андрей Сапуга и Богдан Стронцицкий.

В начале июля "Карпаты" отправятся на сбор в Закарпатье, где сыграют первые контрольные матчи.

Напомним, что ранее Маркевич-младший считался одним из кандидатов на пост главного тренера "Вереса", который, в итоге, принял Сергей Лавриненко.

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В статье: Остап Маркевич Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua

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