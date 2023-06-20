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Президент ФСК Мариуполь: Львов не будет участвовать в Первой лиге, по регламенту мы должны занять место Скорука

Первая лига
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Клубу предлагают играть в Первой лиге

Президент ФСК Мариуполь: Львов не будет участвовать в Первой лиге, по регламенту мы должны занять место Скорука

ФСК Маріуполь

Новина українською

Президент ФСК "Мариуполь" Александр Ярошенко заявил, что команда, которая вылетела из Первой лиги после поражения в стыковых матчах от "Хуста", может остаться во втором по силе украинском дивизионе.

– Насколько мне известно, "Львов" не будет участвовать в Первой лиге в новом сезоне, поэтому по регламенту мы должны занять место "Скорука" (клуб пропустит сезон из-за подрыва Каховской ГЭС – прим.).

Да, нам предлагают играть в Первой лиге и мы готовы остаться. Это все ради города, у нас команда состоит из 95% мариупольцев, тренерский штаб тоже весь мариупольский.

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– Уже известно, когда окончательно будет принято решение?

– В ближайшие дни ПФЛ объявит информацию по командам и группам. Отмечу, что ФСК "Мариуполь" прошел аттестацию на участие в первой лиге. Клуб получил аттестат около недели назад.

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В статье: ФСК Мариуполь
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