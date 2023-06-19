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Львов за день до делайна все еще на заявился на Первую лигу, - СМИ
Львовян в Первой лиге может заменить Мариуполь
Фото: ФК Львів
В среду, 21 июня, состоится Конференция ПФЛ, на которой будут утверждены списки участников Первой и Второй лиг на сезон 2022/23.
При этом, как сообщает Sport.ua, в черновом варианте списка команд Первой лиги на новый сезон отсутствует вылетевший из УПЛ "
По информации источника, если "Львов" в течение завтрашнего дня не подтвердит свое участие в Первой лиге, то его заменит ФСК "Мариуполь", который после переходных матчей с "Хустом" понизился в классе.
Напомним, что ФК "Львов" по итогам минувшего сезона вылетел из УПЛ, при этом СМИ активно писали о том, что клуб может прекратить свое существование.
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