  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Львов за день до делайна все еще на заявился на Первую лигу, - СМИ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов за день до делайна все еще на заявился на Первую лигу, - СМИ

Первая лига
(1 голосов)

Львовян в Первой лиге может заменить Мариуполь

Львов за день до делайна все еще на заявился на Первую лигу, - СМИ

Фото: ФК Львів

Новина українською

В среду, 21 июня, состоится Конференция ПФЛ, на которой будут утверждены списки участников Первой и Второй лиг на сезон 2022/23.

При этом, как сообщает Sport.ua, в черновом варианте списка команд Первой лиги на новый сезон отсутствует вылетевший из УПЛ "Львов".

По информации источника, если "Львов" в течение завтрашнего дня не подтвердит свое участие в Первой лиге, то его заменит ФСК "Мариуполь", который после переходных матчей с "Хустом" понизился в классе.

Напомним, что ФК "Львов" по итогам минувшего сезона вылетел из УПЛ, при этом СМИ активно писали о том, что клуб может прекратить свое существование.

По теме
yellow-arrow
Тернопольская Нива определилась с новым главным тренером
yellow-arrow
Капитан Ингульца может перейти в ЛНЗ
yellow-arrow
Остап Маркевич стал помощникам Мирона Маркевича в Карпатах, - СМИ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов ФСК Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
http://sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде