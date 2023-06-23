Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Металлиста перейдет в Карпаты: им интересовались клубы УПЛ
Контракт будет подписан уже сегодня
Фото: СК Дніпро-1
Вингер "Металлиста" Евгений Подлепенец сменит один клуб Первой лиги на другой. 24-летний футболист продолжит карьеру в "Карпатах", сообщает Спортивка.
По информации источника, футболист поставит свою подпись под договором со львовским клубом уже сегодня, 23-го июня.
Ранее в СМИ была информация, что интерес к игроку проявляли "Рух", "Кривбасс", ЛНЗ и "Колос".
Вторую половину минувшего сезона он провел в аренде в "Днепре-1". В его активе 1 гол в 8 матчах за днепрян. В составе "Металлиста" Подлепенец отыграл 14 поединков, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
"Металлист" по итогам кампании-2022/23 вылетел из УПЛ, после чего команду покинул тренер Перица Огненович. "Карпаты" не смогли пробиться в элитный дивизион.
Популярное сейчас
- Выжигая артиллерию оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 22 июня
- СМИ: Реал согласился купить Мбаппе этим летом. Мадрид заплатит 250 миллионов евро
- Ротань: Над Ванатом и Мудриком продолжают работать врачи и физиотерапевты
- Малиновский: В Житомире все ждали, когда придет кто-то и сделает команду
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО