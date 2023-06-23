Вингер Металлиста перейдет в Карпаты: им интересовались клубы УПЛ

Вингер "Металлиста" Евгений Подлепенец сменит один клуб Первой лиги на другой. 24-летний футболист продолжит карьеру в "Карпатах", сообщает Спортивка.

По информации источника, футболист поставит свою подпись под договором со львовским клубом уже сегодня, 23-го июня.

Ранее в СМИ была информация, что интерес к игроку проявляли "Рух", "Кривбасс", ЛНЗ и "Колос".

Вторую половину минувшего сезона он провел в аренде в "Днепре-1". В его активе 1 гол в 8 матчах за днепрян. В составе "Металлиста" Подлепенец отыграл 14 поединков, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

"Металлист" по итогам кампании-2022/23 вылетел из УПЛ, после чего команду покинул тренер Перица Огненович. "Карпаты" не смогли пробиться в элитный дивизион.