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Ингулец начал подготовку к новому сезону Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Игроки вышли из отпуска

Ингулец начал подготовку к новому сезону Первой лиги

ФК "Інгулець" / Автор невідомий

Новина українською

Сегодня, 25 июня, ФК "Ингулец" начал подготовку к новому сезону.

Телеграмм-канал украинского клуба сообщил, что футболисты закончили свой отпуск и собрались на клубной базе.

Вместе с игроками приступил к работе и новый тренерский штаб. Напомним, после вылета "Ингульца" в Первую лигу Владислав Лупашко сменил Сергея Ковальца на посту главного тренера первой команды.

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В статье: Владислав Лупашко Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК "Інгулець"

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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
25.06.2023 в 22:51
Не совсем так. Ковальцу не дали участвовать в переходных играх. Друг гордона поставил Лупашко.
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