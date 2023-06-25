Ингулец начал подготовку к новому сезону Первой лиги

Сегодня, 25 июня, ФК "Ингулец" начал подготовку к новому сезону.

Телеграмм-канал украинского клуба сообщил, что футболисты закончили свой отпуск и собрались на клубной базе.

Вместе с игроками приступил к работе и новый тренерский штаб. Напомним, после вылета "Ингульца" в Первую лигу Владислав Лупашко сменил Сергея Ковальца на посту главного тренера первой команды.