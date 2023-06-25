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Ингулец начал подготовку к новому сезону Первой лиги
Игроки вышли из отпуска
ФК "Інгулець" / Автор невідомий
Сегодня, 25 июня, ФК "Ингулец" начал подготовку к новому сезону.
Телеграмм-канал украинского клуба сообщил, что футболисты закончили свой отпуск и собрались на клубной базе.
Вместе с игроками приступил к работе и новый тренерский штаб. Напомним, после вылета "Ингульца" в Первую лигу Владислав Лупашко сменил Сергея Ковальца на посту главного тренера первой команды.
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Источник:ФК "Інгулець"
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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
25.06.2023 в 22:51
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