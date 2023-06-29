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Металлург определился с проведением июльского сбора и попрощается с двумя защитниками
Новости из стана запорожцев
Фото: facebook.com/mfcmetalurg
После возвращения из отпуска перволиговый запорожский "
Еще остается открытым вопрос, где "Металлург" будет проводить календарные домашние поединки. Поскольку подопечные Владимира Микитина будут выступать в подгруппе Б, где их оппонентами будут команды с востока Украины, то, скорее всего, они будут принимать соперников в одной из соседних областей.
Также "Металлург" не стал продлевать контракты с защитником Максимом Воробьем и полузащитником Егором Шалфеевым.
Напомним, запорожский "Металлург" по итогам прошлого сезона занял четвертое место в Первой лиге, после чего в стыковых матчах за право играть в УПЛ уступил "Вересу" (1:0, 1:6).
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