Металлург определился с проведением июльского сбора и попрощается с двумя защитниками

После возвращения из отпуска перволиговый запорожский " Металлург " отправится в начале июля на сбор в Моршин, где проведет двухнедельный этап подготовки, во время которого сыграет 5 спаррингов. Первый – с "Рухом" 7 июля.

Еще остается открытым вопрос, где "Металлург" будет проводить календарные домашние поединки. Поскольку подопечные Владимира Микитина будут выступать в подгруппе Б, где их оппонентами будут команды с востока Украины, то, скорее всего, они будут принимать соперников в одной из соседних областей.

Также "Металлург" не стал продлевать контракты с защитником Максимом Воробьем и полузащитником Егором Шалфеевым.

Напомним, запорожский "Металлург" по итогам прошлого сезона занял четвертое место в Первой лиге, после чего в стыковых матчах за право играть в УПЛ уступил "Вересу" (1:0, 1:6).