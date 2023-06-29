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Полтава проведет спарринги с Ворсклой и Ингульцом
Будет дерби
Фото: scpoltava.com
Перволигавская "
Так, 1 июля, "горожане" померяются силами с коллегами по дивизиону – сумской "Викторией". Матч состоится в Полтаве на стадионе "Лтава" на Крутом Берегу.
2 июля полтавчане в дерби сойдутся с "Ворсклой". Игра состоится на стадионе "Ворскла". Начало обоих спаррингов запланировано на 17:00.
В среду, 5 июля, полтавчане сыграют с перволиговым "Ингульцем". Матч состоится в Кировоградской области
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