Полтава проведет спарринги с Ворсклой и Ингульцом

Перволигавская " Полтава " объявила имена трех спарринг-партнеров на летних сборах.

Так, 1 июля, "горожане" померяются силами с коллегами по дивизиону – сумской "Викторией". Матч состоится в Полтаве на стадионе "Лтава" на Крутом Берегу.

2 июля полтавчане в дерби сойдутся с "Ворсклой". Игра состоится на стадионе "Ворскла". Начало обоих спаррингов запланировано на 17:00.

В среду, 5 июля, полтавчане сыграют с перволиговым "Ингульцем". Матч состоится в Кировоградской области