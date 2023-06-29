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Полтава проведет спарринги с Ворсклой и Ингульцом

Первая лига
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Будет дерби

Полтава проведет спарринги с Ворсклой и Ингульцом

Фото: scpoltava.com

Новина українською

Перволигавская "Полтава" объявила имена трех спарринг-партнеров на летних сборах.

Так, 1 июля, "горожане" померяются силами с коллегами по дивизиону – сумской "Викторией". Матч состоится в Полтаве на стадионе "Лтава" на Крутом Берегу.

2 июля полтавчане в дерби сойдутся с "Ворсклой". Игра состоится на стадионе "Ворскла". Начало обоих спаррингов запланировано на 17:00.

В среду, 5 июля, полтавчане сыграют с перволиговым "Ингульцем". Матч состоится в Кировоградской области

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В статье: Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово) СК Полтава Виктория (Николаевка)
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Источник:
СК Полтава

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