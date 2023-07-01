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Александр Рыбка присоединился к ФК Оболонь
Киевская команда подписала голкипера
Фото: ФК Оболонь/Автор невідомий
ФК "Оболонь" подписала 36-голкипера Александра Рыбку. Футболист будет выступать под 23 номером.
Последним клубом ветерана был "Львов", который покинул УПЛ по итогам сезона.
После присоединения к клубу вратарь дал интервью:
"Спасибо руководству, тренерскому штабу, что остановили на мне свой выбор. Буду делать все зависящее от себя, чтобы приносить только пользу команде. Я считаю, что команда заслуженно вышла в Премьер-Лигу. И убежден, что игроки будут делать все возможное, чтобы руководство было удовлетворено.
Я готов конкурировать. Конкуренция никогда и никому не мешала. Это наоборот станет мощной силой, все будут выкладываться на тренировках, сражаться за место на футбольном поле."
Александр Рыбка играл за "Динамо" Киев, "Шахтер" Донецк, "Карабюкспор", "Афйет Афьонспор", "Сабаил", Лиепая, "Металлист" Харьков, "Болуспор" и вышеупомянутый "Львов".
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