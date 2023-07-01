Александр Рыбка присоединился к ФК Оболонь

ФК "Оболонь" подписала 36-голкипера Александра Рыбку. Футболист будет выступать под 23 номером.

Последним клубом ветерана был "Львов", который покинул УПЛ по итогам сезона.

После присоединения к клубу вратарь дал интервью:

"Спасибо руководству, тренерскому штабу, что остановили на мне свой выбор. Буду делать все зависящее от себя, чтобы приносить только пользу команде. Я считаю, что команда заслуженно вышла в Премьер-Лигу. И убежден, что игроки будут делать все возможное, чтобы руководство было удовлетворено.

Я готов конкурировать. Конкуренция никогда и никому не мешала. Это наоборот станет мощной силой, все будут выкладываться на тренировках, сражаться за место на футбольном поле."