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Поворознюк: Ставлю перед Ингульцом задачу на этот сезон – выход в УПЛ

Первая лига
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"Будем играть честно, как мы и играли"

Поворознюк: Ставлю перед Ингульцом задачу на этот сезон – выход в УПЛ

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о задачах на сезон 2023/24, который команда проведет в Первой лиге.

"Задача будет стоять однозначно – выйти в УПЛ. Это однозначно. Выйдем или нет - бог и время нас рассудит. Будем играть честно, как мы и играли. Выйдем – выйдем, не выйдем – все равно будем играть дальше. Ну, я планирую, что выйдем.

Ставлю перед командой задачу на этот сезон – выход в УПЛ", – сказал Поворознюк.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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