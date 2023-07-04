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Поворознюк: Ставлю перед Ингульцом задачу на этот сезон – выход в УПЛ
"Будем играть честно, как мы и играли"
Фото: ФК Інгулець
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о задачах на сезон 2023/24, который команда проведет в
"Задача будет стоять однозначно – выйти в УПЛ. Это однозначно. Выйдем или нет - бог и время нас рассудит. Будем играть честно, как мы и играли. Выйдем – выйдем, не выйдем – все равно будем играть дальше. Ну, я планирую, что выйдем.
Ставлю перед командой задачу на этот сезон – выход в УПЛ", – сказал Поворознюк.
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Источник:Олександр Поворознюк
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