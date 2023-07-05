ПФЛ назвала даты жеребьевки календаря в Первой и Второй лигах

Администрация ПФЛ определила дату жеребьевки календаря соревнований в Первой и Второй Лигах.

Так, календарь на сезон 2023/24 клубы Первой лиги получат 6 июля. Жеребьевка начнется в 14:00.

Жеребьевка календаря соревнований во Второй лиге пройдет на следующий день в пятницу, 7 июля, и начнется в 12:00.

Отмечается, что запланированы прямые трансляции обоих событий.