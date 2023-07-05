Первая лига
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ПФЛ назвала даты жеребьевки календаря в Первой и Второй лигах
Жеребьевки пройдут уже на этой неделе
Фото: Google
Администрация ПФЛ определила дату жеребьевки календаря соревнований в Первой и Второй Лигах.
Так, календарь на сезон 2023/24 клубы
Жеребьевка календаря соревнований во Второй лиге пройдет на следующий день в пятницу, 7 июля, и начнется в 12:00.
Отмечается, что запланированы прямые трансляции обоих событий.
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Источник:ПФЛ
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