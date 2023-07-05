Вместе с сыном Остапом. Карпаты огласили тренерский штаб Мирона Маркевича

Львовские " Карпаты " начали тренировочные сборы в Закарпатье.

Команда работает под руководством обновленного тренерского штаба, возглавляемого Мироном Маркевичем.

Наставник "зелено-белых" определился со списком вошедших в его штаб тренеров. В новом сезоне Мирону Маркевичу будут помогать Остап Маркевич, Сергей Атласюк, Андрей Сапуга, Павел Таран и Богдан Стронцицкий.

В тренерском штабе "зелено-белых" остался Андрей Сапуга, который был первым ассистентом Андрея Тлумака. Также по-прежнему за подготовку голкиперов "Карпат" отвечает Богдан Стронцицкий, который продолжит работать с вратарями.

Функции старшего тренера "Карпат" выполняет Остап Маркевич, впервые помогающий своему отцу в качестве ассистента.

36-летний Сергей Атласюк недавно выполнял обязанности главного тренера тернопольской "Нивы". Кроме того, Атласюк помогал Остапу Маркевичу в "Черноморце" и "Мариуполе"

Новым тренером по физической подготовке "львов" стал 34-летний Павел Таран.

Кроме того, в "Карпатах" начали работу селекционный отдел и научная группа, которую возглавил Богдан Хоркавый. Этот специалист также работал в тренерском штабе Тлумака в двух прошлых сезонах.