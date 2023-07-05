Мирон Маркевич - о своем сыне: Остап понимает меня без слов и знает, в какой футбол я хочу играть

Главный тренер " Карпат " Мирон Маркевич рассказал, почему он включил в тренерский штаб команды своего сына Остапа.

"Он находился со мной в Харькове и Днепре, ездил с этими командами на сборы, был вовлечен в тренировочный процесс, поэтому знает все нюансы и детали.

К тому же он имеет немалый самостоятельный опыт. Это и четыре года в "Вильяреале", и статус главного тренера в "Агробизнесе", "Черноморце" и "Мариуполе". Остап понимает меня без слов и знает, в какой футбол я хочу играть", – сказал Мирон Маркевич.