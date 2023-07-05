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Мирон Маркевич - о своем сыне: Остап понимает меня без слов и знает, в какой футбол я хочу играть
Династия Маркевичей в Карпатах
fckarpaty.org.ua
Главный тренер "
"Он находился со мной в Харькове и Днепре, ездил с этими командами на сборы, был вовлечен в тренировочный процесс, поэтому знает все нюансы и детали.
К тому же он имеет немалый самостоятельный опыт. Это и четыре года в "Вильяреале", и статус главного тренера в "Агробизнесе", "Черноморце" и "Мариуполе". Остап понимает меня без слов и знает, в какой футбол я хочу играть", – сказал Мирон Маркевич.
Напомним, что последним местом работы Остапа Маркевича была “Радуня Стежица”, которая выступает в третьем дивизионе Польши. Текущий сезон он не завершил вместе с командой, ведь был уволен за три тура до конца чемпионата.
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