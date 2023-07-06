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Маркевич: Металлист обеспечил детей надлежащими условиями - как следствие, сейчас в сборную вызываются Мудрик, Лунин, Крыськив и Судаков

Первая лига
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(1 голосов)

Мирон Богданович рассказал, какой видит структуру развития Карпат

Маркевич: Металлист обеспечил детей надлежащими условиями - как следствие, сейчас в сборную вызываются Мудрик, Лунин, Крыськив и Судаков

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился своим видением развития клубной структуры.

"Мы заинтересованы в синхронизации всех процессов. Хотим, чтобы и главная команда, и команды академии двигались в одном направлении. Будем делать акцент на качественной подготовке собственных воспитанников.

Проведу аналогию с "Металлистом", где клуб обеспечил детей хорошими полями, надлежащими жилищными условиями и профессиональным тренерским составом. Сейчас мы видим следствие этого, когда в национальную сборную вызываются Мудрик, Лунин, Крыськив и Судаков.

Хочу, чтобы похожая ситуация была во Львове. Если подойдем к этому взвешенно и рационально, то со временем тоже получим результат. Но для этого следует приложить много усилий", - сказал Маркевич.

Напомним, Мирон Богданович работал в "Металлисте" с 2005 по 2014 год.

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В статье: Мирон Маркевич Металлист (Харьков) Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати Львів

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Комментарии (2)
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Зритель (Харьков)
06.07.2023 в 21:05
При Маркевичу в основному складі Металіста українців практично не було. У діда склероз?
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Romerik (YNWA)
06.07.2023 в 23:31
Слово "дітей" тобі ні про що не говорить?Та й на рахунок відсутності українців в складі Металіста все легко пояснюється: на той час, коли мали змогу запрошувати і платити топовим легіонерам, українці тупо програвали їм в таланті. І абсолютно усі наші пікові 4 клуби були в більшості з легіонерів. Тому маркевичу немає в чому дорікнути
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