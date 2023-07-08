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Тлумак: Неправда, что в Волыни был один из самых высоких бюджетов в Первой лиге

Первая лига
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Экс-наставник развеял мифы

Тлумак: Неправда, что в Волыни был один из самых высоких бюджетов в Первой лиге

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Журналист Игорь Цыганик в своей авторской программе на YouTube заявил, что Андрей Тлумак и Василий Сачко во время своей работы в “Волыни” разочаровали инвестора клуба Игоря Палыцю. Однако один из тренеров имеет другое видение этой ситуации.

“Много времени прошло, сейчас идет война и, наверное, к этому возвращаться нет смысла. Кто кого разочаровал? Я точно его (Игоря Палку, – прим.) не разочаровал. За то время, что я там работал, с ним даже не общался”, - сказал Тлумак.

Также бывший тренер Волыни и Карпат прокомментировал слухи о большом бюджете в клубе:

“Один из самых высоких бюджетов в Первой лиге? Нет, неправда”, - добавил Тлумак.

Василий Сачко категорически отказался комментировать данную ситуацию журналисту УФ.

Напомним, что Тлумак работал в луцком клубе с июня 2018-го по август 2020-го. В первом сезоне его подопечные заняли третье место в Первой лиге и уступили "Карпатам" в переходных матчах, а в следующем финишировали на пятой позиции.

Сачко возглавлял Волынь с августа 2020-го по июнь 2021-го. В том сезоне команда заняла седьмое место в Первой лиге.

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В статье: Андрей Тлумак Волынь (Луцк) Василий Сачко
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Источник:
УФ

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