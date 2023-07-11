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Подолье просматривает двух экс-защитников Карпат – Источник

Первая лига
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Хмельницкий клуб начнет новый сезон в Первой лиге

Подолье просматривает двух экс-защитников Карпат – Источник

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Представитель Первой лиги "Подолье" просматривает двух опытных украинских защитников. Об этом сообщает Footboom.

По информации источника, речь идет про 28-летнего Валерия Болденкова и 35-летнего Сергея Симинина.

Болденков ранее играл за "Волынь", а в последнее время за "Карпаты", которые покинул в конце июня. Симинин защищал цвета таких клубов, как "Волынь", "Ворскла", "Карпаты" и "Львов".

Transfermarkt оценивает Болденкова в 150 тысяч евро, Симинина - в 50 тысяч евро.

Напомним, что сезон 2023/24 "Подолье" начнет в Первой лиге.

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В статье: Сергей Симинин Валерий Болденков Карпаты (Львов)
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Источник:
Footboom

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