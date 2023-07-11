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Карпаты - Металлист. Смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Первая лига
(2 голосов)

Прямая видеотрансляция матча

Карпаты - Металлист. Смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию товарищеского матча

karpaty.lviv

Новина українською

Клубы Первой лиги продолжают подготовку к сезону.

Так, сегодня, 11 июля, спарринг между собой проводят "Карпаты" и "Металлист".

Матч начался в 17:00, прямая видеотрансляция матча доступна на нашем сайте.

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В статье: Металлист (Харьков) Карпаты (Львов)
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