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Металлист в спарринге проиграл Карпатам
Львовяне сейчас выглядят сильнее
fckarpaty.org.ua
Львовские "
Львовяне выглядели сильнее и добыли убедительную победу со счетом 3:1. Голы за "Карпаты" забивали Подлепенец, Игор и Сидун, за харьковчан – Рязанцев.
"Карпаты" - "Металлист 3:1
Голы: Подлепенец (3), Игор (43), Сидун (59) – Рязанцев (36)
Стартовый состав "Карпат": Ильющенков, Сакив, Порох, Мизюк, Романюк, Картушов, Рябов, Клименко, Подлепенец, Игор, Демченко
Стартовый состав "Металлиста": Фастов, Вернаттус, Бусько, Горяинов, Дигтярь, Чидомере, Багачинский, Мораренко, Кайдалов, Синчук, Рязанцев
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