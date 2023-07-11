  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист в спарринге проиграл Карпатам
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист в спарринге проиграл Карпатам

Первая лига
(2 голосов)

Львовяне сейчас выглядят сильнее

Металлист в спарринге проиграл Карпатам

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Львовские "Карпаты" под руководством Мирона Маркевича во вторник, 11 июля, провели спарринг с харьковским "Металлистом".

Львовяне выглядели сильнее и добыли убедительную победу со счетом 3:1. Голы за "Карпаты" забивали Подлепенец, Игор и Сидун, за харьковчан – Рязанцев.

"Карпаты" - "Металлист 3:1

Голы: Подлепенец (3), Игор (43), Сидун (59) – Рязанцев (36)

Стартовый состав "Карпат": Ильющенков, Сакив, Порох, Мизюк, Романюк, Картушов, Рябов, Клименко, Подлепенец, Игор, Демченко

Стартовый состав "Металлиста": Фастов, Вернаттус, Бусько, Горяинов, Дигтярь, Чидомере, Багачинский, Мораренко, Кайдалов, Синчук, Рязанцев

По теме
yellow-arrow
Металлург выбирает домашний стадион на следующий сезон из трех вариантов
yellow-arrow
Карпаты - Металлист. Смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию товарищеского матча
yellow-arrow
Подолье просматривает двух экс-защитников Карпат – Источник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде