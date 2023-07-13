Ингулец подписал трех игроков

"Ингулец" объявил о подписании трех новых футболистов. Новичками петровоской команды стали полузащитник Виталий Кольцов, защитник Андрей Боровский и голкипер Валерий Восконян.

29-летний Кольцов ранее выступал за "Мариуполь", "Александрию", донецкий "Олимпик", "Металлист 1925" и "Ниву" Винницу.

19-летний Боровский играл в таких клубах, как "Николаев", "Николаев-2" и "Васт".

Последним клубом 29-летнего Восконяна был "Васт". До этого он также защищал цвета "Николаева", армянских "Пюника" и "Арагаца", финского "ВПС", "Кристала" и "Ужгорода".

Напомним, "Ингулец" уступил ЛНЗ в плей-офф за место в элитном дивизионе и в новом сезоне сыграет в группе Б Первой лиги.