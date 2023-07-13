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Ингулец подписал трех игроков

Первая лига
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Хавбек, защитник и вратарь

Ингулец подписал трех игроков

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

"Ингулец" объявил о подписании трех новых футболистов. Новичками петровоской команды стали полузащитник Виталий Кольцов, защитник Андрей Боровский и голкипер Валерий Восконян.

29-летний Кольцов ранее выступал за "Мариуполь", "Александрию", донецкий "Олимпик", "Металлист 1925" и "Ниву" Винницу.

19-летний Боровский играл в таких клубах, как "Николаев", "Николаев-2" и "Васт".

Последним клубом 29-летнего Восконяна был "Васт". До этого он также защищал цвета "Николаева", армянских "Пюника" и "Арагаца", финского "ВПС", "Кристала" и "Ужгорода".

Напомним, "Ингулец" уступил ЛНЗ в плей-офф за место в элитном дивизионе и в новом сезоне сыграет в группе Б Первой лиги.

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В статье: Ингулец (Петрово) Валерий Восконян
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Источник:
inhulets.com

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