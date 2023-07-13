Подолье подписало ряд игроков, среди которых опытный Симинин

Хмельницкое " Подолье " подписал ряд игроков, среди которых бывшие футболисты "Львова", "Карпат", "Диназа" и "Скорука".

Новичками хмельницкого клуба стали защитники Сергей Симинин, Валерий Болденков и Валентин Корешков, а также атакующий полузащитник Даниил Боженар.

35-летний Симинин, известный по выступлениям за "Зарю", "Волынь", "Гелиос", "Ворсклу", "Александрию" и "Карпаты", минувший сезон провел во "Львове". В составе "горожан" провел 10 матчей в УПЛ.

28-летний Болденков, в свое время поигравший за молодежную сборную Украины, последние два сезона отыграл за "Карпаты". В прошлом сезоне на его счету 13 матчей в Первой лиге.

24-летний Корешков с 2018 года играл за "Диназ", пройдя с вышгородцами путь от чемпионата Киевской области до Первой лиги. В минувшем сезоне он провел 19 матчей и забил 1 мяч.

23-летний Боженар на профессиональном уровне поиграл за "Перемогу" и "Скорук". В составе последнего в предыдущем сезоне Первой лиги он сыграл 18 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Еще несколько игроков, среди которых бывший полузащитник "Металлиста 1925", "Металла" и "Горняка-Спорт" Сергей Романов, находятся в команде из Хмельницкого на просмотре.

"Подолье" возобновляет выступления в Первой лиге, пропустив предыдущий сезон из-за войны.