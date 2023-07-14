Игрок Металлиста Паулиньо Бойя на правах аренды перешел в Америку Минейро

25-летний левый вингер "Металлиста" Паулиньо Бойя на правах аренды вернулся в "Америку Минейро". Контракт рассчитан до 31 декабря 2023 года. Ранее бразильский клуб уже арендовал игрока в период с марта по июнь 2022 года.

В ноябре 2021 года Паулиньо был представлен в качестве игрока "Металлиста". Трансфер обошелся в 1.6 млн евро. Игрок продолжал выступать за предыдущий клуб "Жувентуде" до конца года, а в январе 2022 года должен был присоединиться к харьковской команде. Почти сразу после подписания он отправился в "Америку Минейро", а позже в японский "Киото Санга", где провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Контракт с харьковским клубом рассчитан до 2024 года.