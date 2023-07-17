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Тренер Хуста: Постараемся сохранить прописку в Первой лиге
У Хуста перед стартом сезона масса проблем
facebook.com/football.khust
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– Только не подумайте, что мы сидим сложа руки и не заинтересованы в усилении. Сейчас в расположении нашей команды находятся несколько игроков из молодежных составов "Миная", "Кривбасса", но по их переходу еще ведутся переговоры. К сожалению, финансовые возможности ФК "Хуст" пока еще очень скромные и поэтому появление у нас опытных исполнителей почти нереально.
– Но в СМИ недавно появилась информация, что в тренировочном лагере "Хуста" находится вратарь, который на контракте у одного из венгерских клубов.
– Я читал эту новость и даже не знаю, кому нужна эта дезинформация. Никаких игроков из венгерского чемпионата у нас на просмотре не было.
– Чем вы объясните последние неудачи "Хуста" в контрольных матчах, в частности, поражение 1:4 от "Металлурга"?
– Знаете, при желании можно было бы сказать, что мы работаем под большой нагрузкой, поэтому подопечные не в лучшей спортивной форме. Но ведь наши оппоненты находятся в таком же положении. Вот почему проще признать, что класс наших спарринг-партнеров из УПЛ и Первой лиги был выше.
– Успеете исправить положение до старта в перволиговом первенстве?
– Все будет зависеть от того, как в ближайшие дни поработаем на трансферном рынке. Пока "Хуст" укомплектован исключительно игроками, защищавшими его цвета в прошлом сезоне во Второй лиге. Конечно, этого недостаточно для успешного дебюта во втором по рейтингу отечественном турнире. Тем более, что соперничество в нем ожидается очень острым. Поэтому очень надеюсь, что победы прибережем на официальные матчи и постараемся сохранить "прописку".
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