В Украине к Новому году за 33 млн бюджетных средств снимут сериал "ПГТ Ингулец"

По данным портала закупок Prozorro, 18 июля был подписан соответствующий контракт между фирмой ведущего "1+1" Юрия Горбунова "Прототип продакшн" и ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

Об этом сообщил народный депутат Украины Владимир Арьев. Нардеп предполагает, что созданный сериал будут транслировать на "1+1".

Согласно данным сайта Prozorro, ожидаемая стоимость проекта – 33 млн 600 тысяч гривен.

За эти деньги компания Горбунова должна создать сериал под рабочим названием "ПГТ Ингулец" до 31 декабря 2023 года. Услуга содержит написание/адаптацию сценариев и предусматривает частичный технологический цикл производства.

В документации на сайте Рrozorro есть аннотация к сериалу: "Два талантливых айтишника Максим и Даниил бегут из фронтового Харькова и, по дороге во Львов, оказываются в Кировоградской области в пгт Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке "Батя". Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост и время от времени работать на ферме".