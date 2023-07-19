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В Украине к Новому году за 33 млн бюджетных средств снимут сериал "ПГТ Ингулец"

Первая лига
(2 голосов)
В Украине к Новому году за 33 млн бюджетных средств снимут сериал "ПГТ Ингулец"

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Новина українською

По данным портала закупок Prozorro, 18 июля был подписан соответствующий контракт между фирмой ведущего "1+1" Юрия Горбунова "Прототип продакшн" и ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

Об этом сообщил народный депутат Украины Владимир Арьев. Нардеп предполагает, что созданный сериал будут транслировать на "1+1".

Согласно данным сайта Prozorro, ожидаемая стоимость проекта – 33 млн 600 тысяч гривен.

За эти деньги компания Горбунова должна создать сериал под рабочим названием "ПГТ Ингулец" до 31 декабря 2023 года. Услуга содержит написание/адаптацию сценариев и предусматривает частичный технологический цикл производства.

В документации на сайте Рrozorro есть аннотация к сериалу: "Два талантливых айтишника Максим и Даниил бегут из фронтового Харькова и, по дороге во Львов, оказываются в Кировоградской области в пгт Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке "Батя". Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост и время от времени работать на ферме".

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк война с россией
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
19.07.2023 в 23:37
А може ці кошти краще на ЗСУ спрямувати... Чи хоч би на бомбосховища чи допомогу біженцям? А потім "обурюємося" чому ті американці та європейці нам так мало допомагають.
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SeventyFour (Phoenix)
19.07.2023 в 23:50
Для ЗСУ 33КК це крапля ув морі . Нехай краще буде пропаганда, ніж якийсь воєнком с@издить
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