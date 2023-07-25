Олег Федорчук: В Украине нет более опытного действующего тренера, чем Мирон Мавркевич

Известный украинский тренер Олег Федорчук считает, что главным фаворитом в грядущем сезоне Первой лиги безоговорочно являются "Карпаты".

"Первое место, однозначно. Два провала не может быть у такого клуба, как "Карпаты". Опыт Мирона Маркевича, как не просто тренера, но и организатора, поможет.

Та школа тренеров отличается от молодых, потому что там и Маркевич, и тот же Кварцяный, и все их сверстники – это организаторы, менеджеры. Они не только отвечали за селекцию, но и за финансы и так далее, и все нюансы учитывали.

Поэтому у него опыт колоссальный. Нет более опытного в Украине действующего специалиста, чем Мирон Богданович", - отметил Федорчук.