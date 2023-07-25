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Олег Федорчук: В Украине нет более опытного действующего тренера, чем Мирон Мавркевич

Первая лига
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(1 голосов)

Ну а Карпаты - безоговорочный фаворит Первой лиги

Олег Федорчук: В Украине нет более опытного действующего тренера, чем Мирон Мавркевич

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Известный украинский тренер Олег Федорчук считает, что главным фаворитом в грядущем сезоне Первой лиги безоговорочно являются "Карпаты".

"Первое место, однозначно. Два провала не может быть у такого клуба, как "Карпаты". Опыт Мирона Маркевича, как не просто тренера, но и организатора, поможет.

Та школа тренеров отличается от молодых, потому что там и Маркевич, и тот же Кварцяный, и все их сверстники – это организаторы, менеджеры. Они не только отвечали за селекцию, но и за финансы и так далее, и все нюансы учитывали.

Поэтому у него опыт колоссальный. Нет более опытного в Украине действующего специалиста, чем Мирон Богданович", - отметил Федорчук.

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В статье: Мирон Маркевич Олег Федорчук Карпаты (Львов)
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Комментарии (1)
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SSFC (Белозерье)
25.07.2023 в 21:32
"Мавр зробив свою справу...." ©
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