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Олег Федорчук: В Украине нет более опытного действующего тренера, чем Мирон Мавркевич
Ну а Карпаты - безоговорочный фаворит Первой лиги
fckarpaty.org.ua
Известный украинский тренер Олег Федорчук считает, что главным фаворитом в грядущем сезоне
"Первое место, однозначно. Два провала не может быть у такого клуба, как "Карпаты". Опыт Мирона Маркевича, как не просто тренера, но и организатора, поможет.
Та школа тренеров отличается от молодых, потому что там и Маркевич, и тот же Кварцяный, и все их сверстники – это организаторы, менеджеры. Они не только отвечали за селекцию, но и за финансы и так далее, и все нюансы учитывали.
Поэтому у него опыт колоссальный. Нет более опытного в Украине действующего специалиста, чем Мирон Богданович", - отметил Федорчук.
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