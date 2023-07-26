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Мирон Маркевич: Советуюсь со своим сыном Остапом, но последнее мнение за мной

Первая лига
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Тренерская династия в Карпатах

Мирон Маркевич: Советуюсь со своим сыном Остапом, но последнее мнение за мной

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал, как ему работается со своим сыном Остапом.

- Как вам работать с сыном в одном тренерском штабе?

- Во-первых, когда я работал в "Металлисте" и "Днепре", то Остап постоянно был со мной на сборах, смотрел, что и как. Позже он уехал в Испанию. Там он выучил язык, стажировался у лучших тренеров. Ясно, что и я где-то руку приложил, чтобы он побывал у топ-тренеров. Остап работал четыре года в "Вильярреале".

У нас одно видение футбола. С ним проще. Он берет задачу и воплощает ее в жизнь. Так что с этим все нормально. Плюс другие помощники, которые у меня играли, Стронцицкий и Сапуга. Мне с ними легко, нет никаких проблем.

- В сериале "Тед Лассо" есть момент, когда главный тренер прислушивается к мнению помощников и меняет свое решение. Могут ли ваши ассистенты переубедить вас в чем-то?

- Ясно, что я с ними советуюсь, и мы принимаем некий консенсус. Но, конечно, последнее слово за мной.

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В статье: Мирон Маркевич Остап Маркевич Карпаты (Львов)
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Источник:
Трибуна

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