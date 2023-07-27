ФСК Мариуполь - Виктория: смотреть онлайн, видеотрансляция

Новый чемпионат Первой лиги стартует игрой в Борисполе, где "Мариуполь" примет "Викторию". Коллектив из Николаевки после годовой паузы возвращается на профессиональный уровень. "Мариуполь" вообще должен играть во Второй лиге, но подопечные Красноперова получили еще один шанс сыграть во втором по силе дивизионе Украины. В это межсезонье команды уже встречались между собой и тогда победу праздновали мариупольцы – 3:2.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.