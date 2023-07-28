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Первая лига. Карпаты благодаря голу Подлепенца переигрывают Хуст
У гостей было два удаления
Фото: ФК Карпати
"Карпаты" существенно обновились и усилились в это летнее межсезонье. Главным приобретением можно считать возвращение к тренерской деятельности Мирона Маркевича. Состав львовян почти полностью изменился, но задача осталась – повыситься в классе. "Хуст" дебютирует в Первой лиге, но им будет очень непросто, ведь качественной селекции летом не было.
Начало встречи не порадовало высокими скоростями и моментами. Футболисты "Карпат" держали мяч, но пройти организованную защиту соперника не могли. Мощно из-за пределов штрафной пробивал Рябов, но мимо дальней стойки. Львовянам не хватало нестандартных действий в атаке. К такой игре соперников подопечные Циткина были готовы, обороняясь средним и низким блоком.
Сыгранности подопечным Маркевича не хватало, но это не удивительно, ведь в старте вышли сразу восемь новичков. Стоит отметить Евгения Подлепенца, который выделялся своими разрезными передачами в штрафную. Именно Подлепенец шикарным ударом в верхний угол открыл счет в матче - 1:0.
В атаке хустяне играли слишком банально. Их забросы в штрафную никаких проблем для защитников "Карпат" не создавали. На 27-й минуте должны были забивать второй раз хозяева, но Сакив со штрафного попал в перекладину. На 37-й минуте "Хуст" остался в меньшинстве. Вадим Мердеев за фол против Сакива получил вторую желтую. После этого ожидать положительного результата гостям было почти невозможно.
В начале второго тайма Петр Луцив решился на удар из-за пределов штрафной и попал в перекладину. Вот так неожиданно могли сравнивать счет гости. Львовяне продолжали доминировать, но забить второй мяч никак не могли. С реализацией сегодня у хозяев имелись существенные проблемы.
На 77-й минуте Фляшко получил вторую желтую и это еще одно удаление у гостей. Казалось, что львовяне все же смогут еще забить, но реализовать свое преимущество не удалось. Матч завершился минимальной победой "Карпат".
Первая лига. 1-й тур
"Карпаты" - "Хуст" 1:0
Голы: Подлепенец (23)
Удаление: Мердеев (37), Фляшко (77)
"Карпаты" (стартовый состав): Кожухар - Порох, Веклях, Сухарь, Полегенько, Рябов, Клименко, Сакив, Подлепенец, Чачуа, Невеш
"Хуст" (стартовый состав): Белименко – Иванов, Скиба, Павлыч, Мердеев, Вагин, Приходько, Борисенко, П. Луцив, В. Луцив, Пилип
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