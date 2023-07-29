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Металлист - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Металлист - Эпицентр: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 29.07.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст

UA-Футбол
Новина українською

Харьковчане существенно обновились после вылета из УПЛ. Команду сейчас возглавил Андрей Онищенко, ранее работавший с юношами "Металлиста". Главным приобретением можно считать подписание 21-летнего хавбека Станислава Мораренко. Ожидается, что в нынешнем сезоне тренерский штаб харьковской команды основной акцент будет делать на молодых футболистах. "Эпицентр" настроен в этом сезоне побороться за повышение в классе. В прошлом чемпионате коллективу Нагорняка не хватало стабильности, ведь костяк команды составляла молодежь, которая уже должна набраться опыта.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.

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В статье: Металлист (Харьков) Эпицентр (Каменец-Подольский) смотреть футбол онлайн
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