Металлист - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Харьковчане существенно обновились после вылета из УПЛ. Команду сейчас возглавил Андрей Онищенко, ранее работавший с юношами "Металлиста". Главным приобретением можно считать подписание 21-летнего хавбека Станислава Мораренко. Ожидается, что в нынешнем сезоне тренерский штаб харьковской команды основной акцент будет делать на молодых футболистах. "Эпицентр" настроен в этом сезоне побороться за повышение в классе. В прошлом чемпионате коллективу Нагорняка не хватало стабильности, ведь костяк команды составляла молодежь, которая уже должна набраться опыта.

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