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Металлист - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист - Эпицентр: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 29.07.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст
Харьковчане существенно обновились после вылета из УПЛ. Команду сейчас возглавил Андрей Онищенко, ранее работавший с юношами "Металлиста". Главным приобретением можно считать подписание 21-летнего хавбека Станислава Мораренко. Ожидается, что в нынешнем сезоне тренерский штаб харьковской команды основной акцент будет делать на молодых футболистах. "Эпицентр" настроен в этом сезоне побороться за повышение в классе. В прошлом чемпионате коллективу Нагорняка не хватало стабильности, ведь костяк команды составляла молодежь, которая уже должна набраться опыта.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 17.00.
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