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Карпаты подписали воспитанника Шахтера - Источник

Первая лига
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Летом он находился в тренировочном лагере "Зари"

Карпаты подписали воспитанника Шахтера - Источник

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Максим Чех наконец нашел себе клуб. Как сообщает ТаТоТаке, 24-летний опорник перешел в "Карпаты" из Первой лиги.

Срок длительности контракта источник не афиширует.

Ранее сообщалось, что вариант с подписанием хавбека рассматривала "Заря".

Чех - воспитанник "Шахтера", однако за первую команду "горняков" он не провел ни одного матча. В прошлом сезоне Максим играл на правах аренды в азербайджанском "Сабахе", где забил 2 гола в 31 матче. В УПЛ он выступал за "Мариуполь".

Также добавим, что Чех - чемпион мира-2019 в составе молодежной сборной Украины U-20.

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В статье: Шахтер (Донецк) Максим Чех Карпаты (Львов)
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Источник:
ТаТоТаке

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