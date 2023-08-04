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Карпаты подписали воспитанника Шахтера - Источник
Летом он находился в тренировочном лагере "Зари"
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник "Шахтера" Максим Чех наконец нашел себе клуб. Как сообщает ТаТоТаке, 24-летний опорник перешел в "Карпаты" из Первой лиги.
Срок длительности контракта источник не афиширует.
Ранее сообщалось, что вариант с подписанием хавбека рассматривала "Заря".
Чех - воспитанник "Шахтера", однако за первую команду "горняков" он не провел ни одного матча. В прошлом сезоне Максим играл на правах аренды в азербайджанском "Сабахе", где забил 2 гола в 31 матче. В УПЛ он выступал за "Мариуполь".
Также добавим, что Чех - чемпион мира-2019 в составе молодежной сборной Украины U-20.
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