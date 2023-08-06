Испытания для Чернигова и Полтавы. Что смотреть в понедельник в Первой лиге

Завтра сыграют заключительные четыре матча второго тура Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний.

"Чернигов" - "Ингулец"

07.08.2023. 12 часов. Чернигов. "Юность"

Подопечные Чорного в большинстве все же смогли дожать "Диназ" (3:2), но к игре команды осталось немало вопросов. Много ошибались футболисты "Чернигова" в переходных фазах, а в защите не чувствовалось надежности. Однако сейчас на первый план выходит результат, ведь в межсезонье "северяне" потеряли пять игроков основы. Что касается "Ингульца", то подопечные Лупашко не оставили шансов "Полтаве" - 5:0. Коллектив из Петрового играл солидно, уверенно и вариативно. Тренерский штаб по максимуму использовал все сильнейшие стороны своих футболистов. Обновленный "Ингулец" добавил в функциональной подготовке, а лидером этого коллектива является Козак, не потерявший мотивации после вылета из УПЛ. Шансов против такого "Ингульца" у "Чернигова" нет, если не будет недооценки со стороны одного из главных фаворитов сезона.

"Горняк-Спорт" - "Мариуполь"

07.08.2023. 14:00. Горишние Плавни. "Юность"

Встреча команд, которые не должны были в этом сезоне играть в Первой лиге. "Горняк-Спорт" на фоне "Левого Берега" выглядел очень слабо. На что рассчитывали подопечные Куценко, если они всю игру сидели в защите и даже не пытались создать что-нибудь опасное в заключительной трети поля? Было заметно, что коллективу из Горишних Плавней нужны опытные игроки, чтобы придать спокойствия и солидности. Молодежь пока не выдерживает темп, который им предлагают высококлассные соперники.

"Мариуполь" также только по стечению обстоятельств остался в Первой лиге. В их составе вышли три новичка - Терехов, Батальский и Пуды. Подопечным Красноперова не хватало креатива, а до Александра Батальского мяч доходил редко. Ничья с "Викторией" это хороший результат, ведь больше эта команда пока не способна. Ожидаем, что все же гости будут ближе к победе, ведь подопечные Куценко пока выглядят наиболее слабо среди всех участников группы.

"Диназ" - "Кремень"

07.08.2023. 16:00. Демидов. "Диназ"

Подопечные Головко на неделе вылетели из Кубка Украины от "Локомотива". Однако и "Кремень" также уступил "Кудровке". Для обеих команд важнее чемпионат. В предыдущем туре "Диназ" достойно в меньшинстве сыграл против "Чернигова", но все же проиграл (2:3). Было заметно, что вышгородцам не хватает конструктива. "Кремень" без Дениса Галаты в атаке тоже ничем не запомнился. Однако стоит отметить игру команды в защите. Именно за счет организации удалось не проиграть "Металлургу". В очном противостоянии не ожидаем результативного футбола, но борьбы будет много.

"Полтава" - "Левый Берег"

07.08.2023. 18:00. Полтава. "Молодежный"

СК "Полтава" свой второй сезон в Первой лиге начала с семью новичками в стартовом составе. Костяк команды сейчас составляют экс-игроки "Скорука". Сокрушительное поражение от "Ингульца" (0:5) огорчило всех болельщиков полтавской команды, но можно не сомневаться, что подопечные Сысенко еще заявят о себе. Обновленному коллективу нужно время для того, чтобы сыграться. К тому же, не стоит забывать, что пока не все основные игроки готовы играть весь матч. На сегодняшний день можно констатировать, что игра с "Ингульцем" была наиболее провальной для "Полтавы" за все время выступлений в Первой лиге. "Левый Берег" феерически стартовал на уровне Первой лиги. Подопечные Первака получали удовольствие от футбола и заслуженно победили "Горняк-Спорт" - 5:0. Первая официальная игра подтвердила серьезность намерений столичной команды. В хорошей форме сейчас находится нападающий Сухоручко, отличившийся дублем. Считаем, что остановить этот "Левый Берег" подопечные Сысенко в своей нынешней форме не смогут.